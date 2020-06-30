ОБЩЕСТВО Short News

Wizz Air откроет пять новых авиарейсов из Украины

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о намерении запустить пять новых маршрутов из Украины в европейские города в сентября 2020-го и марте 2021 года.

С сентября откроются рейсы из Киева и Львова в Пардубице (Чехия). С марта 2021 года из Одессы будут выполняться полеты в Милан (Мальпенса), Болонью и Рим. Забронировать билеты можно на сайте авиаперевозчика.

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