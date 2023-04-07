"Я 35 лет преподавала философию на русском". Профессор из Государственного налогового университета отказалась вести пары на украинском

Видео с онлайн-лекции опубликовало в Facebook издание "Информатор". Инцидент произошел на занятии по философии.

Преподавательница Любовь Воробьева вела лекцию для первокурсников факультета журналистики на русском языке. Одна из студенток попросила ее перейти на украинский, но та отказалась.

Вместо этого профессор предложила студентам самостоятельно учить философию и сказала, что на экзамене будет говорить на русском.

"А то что будет, Саша? Я вам разрешаю не приходить на лекцию. И в Moodle, и в учебниках все подается на украинском языке – пожалуйста, можете осваивать там. А когда мы встретимся с вами на экзамене, я с вами буду обязательно разговаривать на русском языке", – ответила женщина.

"Со всеми студентами общаюсь на украинском языке, но в связи с тем, что я 35 лет преподавала философию на русском – это вне моего сознания. Я даже не фиксирую, что перешла на русский язык. Сейчас есть очень много возможностей осваивать философию на языке, на котором вам удобно. Если вам это очень режет слух, разрешаю не присутствовать на моих лекциях", – добавила преподаватель.

После дискуссии преподавательница попросила студентов зайти на платформу Moodle и самостоятельно прочитать тему "Философия общества", а в конце пары – написать тесты.

Инцидент прокомментировал и.о. ректора ДПУ Дмитрий Серебрянский, видео опубликовала пресс-служба университета.

"Студенты обнародовали факт преподавания на русском языке, языке агрессора, у студентов 1 курса факультета журналистики. Коллективное обращение зарегистрировали у нас официально, я его уже принял. Видеоподтверждение и очень позорная дискуссия профессора со студентами распространилась по всем средствам массовой информации и это очень досадный факт", – отметил он.

Серебрянский добавил, что 29 марта этого года он встречался со студентами. Тогда ему студенты задавали прямые вопросы относительно языка преподавания и преподавания отдельными преподавателями.

"Я студентам заявил официально: преподавать в стенах университета все дисциплины и общаться исключительно на украинском языке", – сказал Серебрянский.

Он добавил, что сейчас в университете проходит служебное расследование, а преподавательницу отстранили от преподвания. Серебрянский отметил, что после расследования меры будут "кардинальные и радикальные".

В комментарии "Украинской правде" Воробьева сообщила, что оговорилась и имела в виду, что на экзамене обязательно будет разговаривать со студентами на украинском языке.

Об этом также сказал профессор кафедры фискального администрирования ГПУ, эксперт Growford Institute и коллега преподавательницы Константин Швабий в комментарии журналистам. Он рассказал, что хейт вызвал проблемы со здоровьем у преподавательницы.

"Да, человек ошибся, с кем не бывает, но важна не ошибка, а реакция на ошибку. Довели человека до полумертвого состояния этим хейтом, который поднялся в соцсетях. Я ее не оправдываю, она ошиблась. А по поводу того видео, вы видите, в каком состоянии она там находилась. Возможно нехорошо себя чувствовала. Но хейтить человека за это – это стыд. Она мне сказала, что она оговорилась, и хотела сказать, что экзамен будет принимать на украинском языке", – рассказал коллега профессора.

Константин считает, что конфликт возник на почве того, что некоторые студенты-первокурсники не посещали занятия и впервые пришли на лекцию.

Воробьева также заверила коллегу, что никто из администрации за два дня скандала не обратился к ней ни за какими объяснениями.