В Киево-Могилянской академии запретили общаться на русском

"Если преподавание на русском не ведется в университете уже очень давно, то теперь запрет касается и общения между собой на языке оккупантов в Могилянке. Это касается абсолютно всех: преподавателей, студентов, административного персонала", – написал он.
По словам Зубко, эта норма прописана в новых правилах внутреннего распорядка НаУКМА, которые 27 января утвердили на 40-й сессии академической конференции университета.
Президент университета Сергей Квит подтвердил информацию в комментарии "Украинской правде".
"Я подтверждаю этот факт. Окончательная версия правил будет опубликована на следующей неделе", – сказал Квит.
После полномасштабного вторжения России в Украину языковой омбудсмен Тарас Кремень предложил убрать из школьной программы предмет "русский язык". Министр образования и науки Сергей Шкарлет эту идею поддержал. После это местные власти в ряде регионе приняли решения о прекращении преподавания русского языка в школах, в частности, об этом сообщили мэры Житомира и Николаева.