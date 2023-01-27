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ОБЩЕСТВО

В Киево-Могилянской академии запретили общаться на русском

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Запрет утвердили на 40-й сессии академической конференции университета
Запрет утвердили на 40-й сессии академической конференции университета
Фото: depositphotos.com

В Киево-Могилянской академии 27 января запретили общаться по-русски в учебном заведении. Об этом сообщил председатель Наблюдательного совета Киево-Могилянской академии Геннадий Зубко.

"Если преподавание на русском не ведется в университете уже очень давно, то теперь запрет касается и общения между собой на языке оккупантов в Могилянке. Это касается абсолютно всех: преподавателей, студентов, административного персонала", – написал он.

По словам Зубко, эта норма прописана в новых правилах внутреннего распорядка НаУКМА, которые 27 января утвердили на 40-й сессии академической конференции университета.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid037BJF27iSLzzwiS5RCaZ5R7sanPLcpr1NkeKPKJkL4eU5cTrsVsNGHy9smqLCgvxPl&id=100018747485124

Президент университета Сергей Квит подтвердил информацию в комментарии "Украинской правде".

"Я подтверждаю этот факт. Окончательная версия правил будет опубликована на следующей неделе", – сказал Квит.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину языковой омбудсмен Тарас Кремень предложил убрать из школьной программы предмет "русский язык". Министр образования и науки Сергей Шкарлет эту идею поддержал. После это местные власти в ряде регионе приняли решения о прекращении преподавания русского языка в школах, в частности, об этом сообщили мэры Житомира и Николаева.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, русский язык, Сергей Квит, Киево-Могилянская академия, Геннадий Зубко, преподаватели, русские, язык
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