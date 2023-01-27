В Киево-Могилянской академии запретили общаться на русском

"Если преподавание на русском не ведется в университете уже очень давно, то теперь запрет касается и общения между собой на языке оккупантов в Могилянке. Это касается абсолютно всех: преподавателей, студентов, административного персонала", – написал он.

По словам Зубко, эта норма прописана в новых правилах внутреннего распорядка НаУКМА, которые 27 января утвердили на 40-й сессии академической конференции университета.

Президент университета Сергей Квит подтвердил информацию в комментарии "Украинской правде".

"Я подтверждаю этот факт. Окончательная версия правил будет опубликована на следующей неделе", – сказал Квит.