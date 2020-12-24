ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Янык, Зеленский и Золушка. В Минюсте рассказали, как украинцы называли детей в 2020-м

Самыми популярными женскими именами в Украине стали Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория, мужскими – Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Даниил, Дмитрий.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По состоянию на лето самыми популярными именами в Украине были Артем и София
По состоянию на лето самыми популярными именами в Украине были Артем и София
Фото: depositphotos.com

В Министерстве юстиции Украины на запрос сайта "Сегодня" рассказали о самых популярных именах для детей в 2020 году.

В статистике среди обычных женских имен лидируют такие, как Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория и еще более десятка самых распространенных.

Среди обыкновенных мужских имен украинцы чаще всего выбирали такие, как Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Даниил, Дмитрий.

Наряду с обычными именами в этом году детям также давали имена сказочных героев и знаменитых людей. По данным Минюста, среди новорожденных девочек есть теперь малышки по имени Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Квитка, Шанель, Нева.

Среди мальчиков есть такие, кто носит имя Зеленский (так назвали ребенка в Закарпатской области), Янык, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц, Парижан.

В июне Минюст сообщал, что самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих детей в 2020 году, стали Артем и София.

Теги: Украина, Министерство юстиции, статистика, дети
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ни фига себе мамуля", "Красотка". Анита Луценко показала, как в 65 лет выглядит ее мама
"Ни фига себе мамуля", "Красотка". Анита Луценко показала, как в 65 лет выглядит ее мама
Сын Павлика: Помню, как отец впервые приехал ко мне в школу. Я учился в третьем классе
Сын Павлика: Помню, как отец впервые приехал ко мне в школу. Я учился в третьем классе
"Химия, варенки". Билык показала архивное фото со своими музыкантами
"Химия, варенки". Билык показала архивное фото со своими музыкантами
  "Сказка старого мельника" оказалась в топе украинского проката
  "Сказка старого мельника" оказалась в топе украинского проката
Tarabarova: В этом году слово "корпоратив" можно смело заносить в Красную книгу
Tarabarova: В этом году слово "корпоратив" можно смело заносить в Красную книгу
"Я – ненасытная". Цибульская ищет мужчину для снежных отношений
"Я – ненасытная". Цибульская ищет мужчину для снежных отношений
Полякова озвучила главные пункты своего райдера
Полякова озвучила главные пункты своего райдера
  "Это не любовь". В клипе "Кино" показали рисунки Цоя. Видео
  "Это не любовь". В клипе "Кино" показали рисунки Цоя. Видео
Гордон в TikToK опубликовал продолжение шутки, прозвучавшей в интервью с Ходорковским. Видео
Гордон в TikToK опубликовал продолжение шутки, прозвучавшей в интервью с Ходорковским. Видео
85-летний Вуди Аллен признался, что из-за пандемии потерял мотивацию
85-летний Вуди Аллен признался, что из-за пандемии потерял мотивацию
Ротару после российских гастролей выступила на концерте студии "Квартал 95"
Ротару после российских гастролей выступила на концерте студии "Квартал 95"
Принц Гарри и его жена Меган представили рождественскую открытку
Принц Гарри и его жена Меган представили рождественскую открытку
К Новому году и Рождеству. В Киеве состоятся концерты Dakh Daughters, "Ляпис 98", ТНМК
К Новому году и Рождеству. В Киеве состоятся концерты Dakh Daughters, "Ляпис 98", ТНМК
Жена Ярославского показала отдых с мужем на Мальдивах. Фото
Жена Ярославского показала отдых с мужем на Мальдивах. Фото
Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук поделилась постельным снимком с супругом
Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук поделилась постельным снимком с супругом
Какой будет погода на Новый год. Синоптик Диденко озвучила предварительный прогноз
Какой будет погода на Новый год. Синоптик Диденко озвучила предварительный прогноз
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
"Эталон красоты!", "Самый охеренный образ", "Очень шикарно одета". Каменских надела платье с огромным разрезом
"Эталон красоты!", "Самый охеренный образ", "Очень шикарно одета". Каменских надела платье с огромным разрезом
"Второго Гитлера мы не переживем". Победитель шоу "Холостячка" Эллерт впервые ответил на критику в адрес выбора Мишиной
"Второго Гитлера мы не переживем". Победитель шоу "Холостячка" Эллерт впервые ответил на критику в адрес выбора Мишиной
Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц
Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS