Ярославский перечислил $2 млн на целевую деятельность Харьковского антикризисного штаба

Штаб по борьбе с распространением коронавируса в Харькове был создан по итогам встречи в Офисе президента представителей власти и крупного бизнеса, возглавил его бизнесмен Александр Ярославский.

За деньги Ярославского будут приобретены 450 тыс. экспресс-тестов на коронавирус Фото: dch.ua

Украинский бизнесмен, руководитель Харьковского антикризисного штаба Александр Ярославский сегодня перечислил $2 млн на финансирование закупки товаров, необходимых региону для противодействия эпидемии коронавируса. О зачислении этого первого взноса сообщил официальный сайт штаба.

За деньги бизнесмена будут приобретены 450 тыс. экспресс-тестов на коронавирус. Тест-системы этого вида закупят в дополнение к тестовым ПЦР-системам, которые прибудут в Украину из Китая в соответствии с договоренностями Александра Ярославского и владельца Alibaba Джека Ма.

Накануне на встрече с представителями харьковского бизнеса Ярославский сказал, что общая сумма его финансового участия в противодействии эпидемии коронавируса составит $13 млн, и добавил, что первый транш перечислит немедленно. Видео встрчи опубликовано на Facebook-странице бизнесмена.

Согласно размещенным на сайте штаба данным, общая сумма, которая нужна на оборудование и материалы для борьбы с эпидемией, составляет $2,384 млн для Харькова и $2,347 млн для области. Эти же данные были вчера озвучены на встрече с лидерами харьковского бизнеса.

По информации Харьковского антикризисного штаба, бизнесмены активно поддерживают инициативу Ярославского и обращаются с предложениями профинансировать закупки, в понедельник планируют обнародовать сводную информацию по итогам первых дней сбора денег.

Штаб был создан по итогам встречи в Офисе президента представителей власти и крупного бизнеса. 17 марта было его первое заседание, а 19 марта состоялась встреча с лидерами регионального бизнес-сообщества.