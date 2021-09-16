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За показ фильмов о Холмсе и Д'Артаньяне нацсовет назначил пятую в 2021 году проверку телеканала "Интер"

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"Интер" намерены проверить в октябре
"Интер" намерены проверить в октябре
Фото: pixabay.com

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 16 сентября принял решение провести очередную проверку телеканала "Интер". Об этом информирует сайт ведомства.

Пятая в 2021 году проверка вызвана "показом фильмов с участием лиц, создающих угрозу национальной безопасности".

"В период с 31 августа по 12 сентября в эфире вещателя было зафиксировано девять таких кинематографических произведений. Законодательством Украины [...] установлен запрет для телерадиоорганизаций транслировать аудиовизуальные произведения, в том числе фильмы, одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности", – говорится в сообщении.

В Нацсовете перечислили фильмы, которые нарушали запрет:

  1. "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей" с участием Никиты Михалкова.
  2. "Взять живым" с участием Иосифа Кобзона.
  3. "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается" с участием Бориса Клюева.
  4. "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" с участием Бориса Клюева.
  5. "Д'Артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова и Бориса Клюева.
  6. "Офицеры" с участием Василия Ланового.
  7. "Невероятные приключения итальянцев в России" с участием Валентины Талызиной.
  8. "Гостья из будущего" с участием Натальи Варлей, Валентины Талызиной и Бориса Щербакова.
  9. "Завтра была война" с участием Веры Алентовой.

Назначенная регулятором внеплановая невыездная проверка "Интера" будет проведена в период с 4 по 18 октября.

Контекст:

Последняя проверка "Интера" была назначена в августе.

В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, также был создан перечень деятелей культуры, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. На данный момент в него входят 204 человека.

Теги: телевидение, фильм, Нацсовет, запрет, Интер, законодательство, проверки, заседание
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