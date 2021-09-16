За показ фильмов о Холмсе и Д'Артаньяне нацсовет назначил пятую в 2021 году проверку телеканала "Интер"

Пятая в 2021 году проверка вызвана "показом фильмов с участием лиц, создающих угрозу национальной безопасности".
"В период с 31 августа по 12 сентября в эфире вещателя было зафиксировано девять таких кинематографических произведений. Законодательством Украины [...] установлен запрет для телерадиоорганизаций транслировать аудиовизуальные произведения, в том числе фильмы, одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности", – говорится в сообщении.
В Нацсовете перечислили фильмы, которые нарушали запрет:
Назначенная регулятором внеплановая невыездная проверка "Интера" будет проведена в период с 4 по 18 октября.
Последняя проверка "Интера" была назначена в августе.
В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, также был создан перечень деятелей культуры, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. На данный момент в него входят 204 человека.