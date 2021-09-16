За показ фильмов о Холмсе и Д'Артаньяне нацсовет назначил пятую в 2021 году проверку телеканала "Интер"

Пятая в 2021 году проверка вызвана "показом фильмов с участием лиц, создающих угрозу национальной безопасности".

"В период с 31 августа по 12 сентября в эфире вещателя было зафиксировано девять таких кинематографических произведений. Законодательством Украины [...] установлен запрет для телерадиоорганизаций транслировать аудиовизуальные произведения, в том числе фильмы, одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности", – говорится в сообщении.

В Нацсовете перечислили фильмы, которые нарушали запрет:

"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей" с участием Никиты Михалкова. "Взять живым" с участием Иосифа Кобзона. "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается" с участием Бориса Клюева. "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" с участием Бориса Клюева. "Д'Артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова и Бориса Клюева. "Офицеры" с участием Василия Ланового. "Невероятные приключения итальянцев в России" с участием Валентины Талызиной. "Гостья из будущего" с участием Натальи Варлей, Валентины Талызиной и Бориса Щербакова. "Завтра была война" с участием Веры Алентовой.

Назначенная регулятором внеплановая невыездная проверка "Интера" будет проведена в период с 4 по 18 октября.