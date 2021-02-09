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Санкции против телеканала "Интер" не планируются – Малюська

Никаких санкций против телеканала "Интер" на данный момент не планируется, так как нет информации о связи канала или его владельца Дмитрия Фирташа с террористической деятельностью, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Малюська отметил, что власть не может вводить санкции против телеканалов в случае обвинения владельца в коррупции
Малюська отметил, что власть не может вводить санкции против телеканалов в случае обвинения владельца в коррупции
Фото: 5.ua

Украина не планирует вводить санкции против телеканала "Интер", даже если США добьются экстрадиции владельца телехолдинга Inter Media Group Дмитрия Фирташа. Об этом сказал во время онлайн-конференции министр юстиции Украины Денис Малюська, сообщает "Укринформ".

"Я не жду этого... Мы не имеем возможностей блокировать или вводить санкции против телеканалов в случае обвинения владельца в коррупции", – отметил он.

Министр пояснил, что единственная вариант, чтобы ввести ограничения в соответствии с законом о санкциях, в том числе против СМИ, – это связь с террористической деятельностью. При этом Малюська отметил, что у него лично нет информации, что Фирташ каким-либо образом поддерживает российскую агрессию против Украины или другую террористическую деятельность.

Фирташа задержали 12 марта 2014 года в Вене по запросу Федерального бюро расследований США, с тех пор он находится в Австрии, ожидая решения по поводу экстрадиции. В Америке бизнесмена подозревают в подкупе индийских властей для получения лицензии на разработку месторождений титана.

В апреле 2015 года Земельный суд Вены отказал США в экстрадиции украинца. Прокуратура оспорила это решение, но на период рассмотрения жалобы бизнесмена в Конституционном суде, в которой он требовал признать неконституционным соглашение об экстрадиции между Австрией и США, рассмотрение апелляции было приостановлено.

В августе 2016 года Конституционный суд Австрии отказал в рассмотрении ходатайства Фирташа. Таким образом, Высший земельный суд смог рассмотреть апелляционную жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции об отказе в экстрадиции бизнесмена в США.

21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены признал допустимой экстрадицию Фирташа в США. Бизнесмен оспорил это решение в Верховном суде Австрии.

В декабре 2017 года Верховный суд Австрии приостановил рассмотрение дела до тех пор, пока суд Европейского союза не вынесет предварительное решение о применимости Хартии ЕС по правам человека к апелляции против экстрадиции Фирташа.

24 октября 2018 года суд Европейского союза принял решение, что рассмотрение дела украинского бизнесмена в Австрии не противоречит европейским законам.

25 июня 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Решение об экстрадиции должен подписать министр юстиции Австрии.

Теги: СМИ, Украина, санкции, Дмитрий Фирташ, телеканал Интер, Денис Малюська
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