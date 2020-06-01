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За восемь лет количество детей в Украине уменьшилось почти на полмиллиона – Денисова

В Украине ежегодно уменьшается рождаемость, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Денисова: Нужны наработки комплексного нормативного документа, целью которого прежде всего будут права ребенка
Денисова: Нужны наработки комплексного нормативного документа, целью которого прежде всего будут права ребенка
Фото: Людмила Денісова / Facebook

В Украине за восемь лет количество детей уменьшилось почти на полмиллиона, а ежегодно рождаемость уменьшается на 30–35 тыс. детей. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила во время онлайн-брифинга, который транслировался на ее странице в Facebook.

"К сожалению, рождаемость в Украине уменьшается ежегодно. Если, например, в 2011 году детей было более 8 млн, то на конец 2019-го – 7,5 млн. В 2017–2019 годах рождаемость ежегодно уменьшалась на 30–35 тыс.", – заявила Денисова.

Она заявила, что необходимо разрабатывать госпрограммы по поддержке рождаемости, в том числе и с помощью репродуктивных технологий.

"Сегодня репродуктивная медицина и суррогатное материнство урегулированы только двумя нормативными актами – Семейный кодекс и приказ Министерства здравоохранения, который регулирует вопросы работы центров репродуктивной медицины. Поэтому, на мой взгляд, нужны наработки комплексного нормативного документа, целью которого прежде всего будут права ребенка", – заявила Денисова.

Она отметила, что нужно совершенствовать украинское законодательство о правах и обязанностях родителей, а также урегулировать работу центров репродуктивной медицины, их лицензирование и ответственность.

По словам омбудсмена, в Раде есть проект закона №3388, которым устанавливается уголовная и административная ответственность за работу центров репродуктивной медицины, в том числе предполагается лицензирование их работы.

"Нужны наработки комплексного акта, чтобы прежде всего были защищены именно права ребенка", – добавила Денисова.

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба выступил против коммерческого суррогатного материнства в Украине, когда стало известно, что в киевском отеле "Венеция" находится 46 младенцев, рожденных суррогатными матерями для иностранцев, – их не могут забрать из-за пандемии коронавируса и закрытых границ.

Теги: Украина, медицина, Людмила Денисова, дети, законодательство, документы, рождаемость, суррогатное материнство
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