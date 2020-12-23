Захватившего заложников в отделении "Укрпошти" в Харькове Безуха приговорили к 10 годам тюрьмы

После трех лет судебных разбирательств суд вынес приговор Владимиру Безуху, который захватил заложников в здании "Укрпошти" в Харькове 30 декабря 2017 года.

Дело Безуха рассматривали три года Фото: 2day.kh.ua

Киевский районный суд Харькова вынес обвинительный приговор Владимиру Безуху, который в декабре 2017 года захватил заложников в отделении "Укрпошти". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Киевский районный суд признал виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы мужчине, который захватил и удерживал заложников в отделении "Укрпошти". После изучения полного текста приговора прокуратурой будет решен вопрос о его апелляционном обжаловании", – говорится в сообщении.

Рассмотрение дела длилось три года, поскольку состав суда менялся трижды из-за того, что судьи выходили на пенсию и судебное разбирательство начиналось с самого начала, отметили в прокуратуре.

Пока приговор суда не вступил в силу.

30 декабря 2017 года Безух, угрожая взрывчаткой, захватил отделение "Укрпошти" возле станции метро "Киевская" в Харькове.

Правоохранители рассказали, что требования Безуха были неясными, он упоминал обмен удерживаемыми лицами на Донбассе.

Безуха нейтрализовали работники отделения и один из клиентов. Все девять заложников были освобождены. Взрывное устройство оказалось муляжом.

Тогдашний глава управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех рассказал, что злоумышленник вел асоциальный образ жизни и подозревался в совершении преступлений, связанных с наркотиками.

В прокуратуре сообщили, что Безух выращивал на территории своего домовладения коноплю, а также хранил каннабис.

22 марта 2018 года прокуратура Харьковской области сообщила, что экспертиза признала Безуха вменяемым.