Захватившего заложников в отделении "Укрпошти" в Харькове Безуха приговорили к 10 годам тюрьмы

Киевский районный суд Харькова вынес обвинительный приговор Владимиру Безуху, который в декабре 2017 года захватил заложников в отделении "Укрпошти". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
"Киевский районный суд признал виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы мужчине, который захватил и удерживал заложников в отделении "Укрпошти". После изучения полного текста приговора прокуратурой будет решен вопрос о его апелляционном обжаловании", – говорится в сообщении.
Рассмотрение дела длилось три года, поскольку состав суда менялся трижды из-за того, что судьи выходили на пенсию и судебное разбирательство начиналось с самого начала, отметили в прокуратуре.
Пока приговор суда не вступил в силу.
30 декабря 2017 года Безух, угрожая взрывчаткой, захватил отделение "Укрпошти" возле станции метро "Киевская" в Харькове.
Правоохранители рассказали, что требования Безуха были неясными, он упоминал обмен удерживаемыми лицами на Донбассе.
Безуха нейтрализовали работники отделения и один из клиентов. Все девять заложников были освобождены. Взрывное устройство оказалось муляжом.
Тогдашний глава управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех рассказал, что злоумышленник вел асоциальный образ жизни и подозревался в совершении преступлений, связанных с наркотиками.
В прокуратуре сообщили, что Безух выращивал на территории своего домовладения коноплю, а также хранил каннабис.
22 марта 2018 года прокуратура Харьковской области сообщила, что экспертиза признала Безуха вменяемым.