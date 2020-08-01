Заменят автоматы Калашникова. Пограничники получили новые штурмовые винтовки – Госпогранслужба Украины

Винтовки UAR-15 производят в Украине из отечественных и американских комплектующих. Ствол и ударно-спусковой механизм, от которых зависит кучность стрельбы, изготовлены в США. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

10-й отдельный отряд оперативного реагирования "Дозор" получил новые штурмовые винтовки UAR-15 под патрон 5,56 × 45 мм, это наиболее распространенный калибр оружия в странах НАТО. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины в Facebook.

"Планируется, что UAR-15 полностью заменит автомат Калашникова. Винтовка имеет модульную компоновку. Верхняя часть ствольной коробки и цевье имеют направляющие типа Пикатинни для установки прицельных приспособлений и других тактических аксессуаров. В этой модели применена газовая система CARBINE с регулируемым газовым блоком, который обеспечивает плавную работу автоматики", – отмечено в сообщении.

По информации ГПСУ, модульная конструкция винтовки позволяет легко производить замену компонентов: цевья, пистолетной рукоятки.

Скриншот: Державна прикордонна служба України / Facebook

Винтовки UAR-15 производят в Украине из отечественных и американских комплектующих. Ствол и ударно-спусковой механизм, от которых напрямую зависит кучность стрельбы, изготовлены в США в компании Daniel Defense.