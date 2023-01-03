Зеленский продлил безвиз для британцев еще на один год

"Продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, до 30 января 2024 года", – говорится в документе.

Указ начал действовать в день подписания, 2 января.

Контекст:

Украина отменила визы для британцев в 2005 году, но с момента выхода Соединенного Королевства из ЕС его действие прекратилось и в январе 2020 года Зеленский ввел безвизовый режим для британцев на год, а затем дважды его продлевал.

В то же время украинцам для въезда в Великобританию все еще необходима виза. Киев уже несколько лет ведет переговоры с Лондоном о безвизе для украинцев, но пока безрезультатно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ICTV, которое вышло 1 июня, заявил, что Украина в будущем получит безвизовый режим с Великобританией, однако на это потребуется время.