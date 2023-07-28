Зеленский утвердил новую дату празднования Рождества и перенес ряд других праздников

Закон об изменении дат нескольких государственных праздников Рада приняла во втором чтении 14 июля и направила на подпись Зеленскому 25 июля.
Этот же закон предусматривает, что 15 июля в стране будут праздновать День украинской государственности (вместо 28 июля), когда чтят память князя Владимира Великого, а 1 октября будут отмечать День защитников и защитниц Украины (вместо 14 октября, которое связано с украинскими военными традициями чествования Покрова Пресвятой Богородицы).
Кроме того, указом президента Украины №455/2023 перенесены еще несколько праздников.
Так, День украинской письменности и языка вместо 9 ноября будет отмечаться 27 октября, а День усыновления вместо 30 сентября – 17 сентября.
День семьи в Украине теперь будет отмечаться 15 мая, в Международный день семьи. Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства будет отмечаться ежегодно 9 ноября.
В указе также сказано, что День крещения Киевской Руси-Украины и День украинской государственности вместо 28 июля будет праздноваться 15 июля. В этом году День украинской государственности в последний раз празднуется 28 июля.
24 мая стало известно, что архиерейский собор Православной церкви Украины одобрил переход на новый церковный календарь. Согласно ему, Рождество – 25 декабря, Покрова – 1 октября, Крещение – 6 января, день Святого Николая – 6 декабря.
Формально переход на новый календарь должен утвердить еще поместный собор церкви 27 июля 2023 года с участием мирян. Но предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний и ряд других епископов заявили "BBC News Україна", что вопрос уже решен и переход на новый календарь состоится 1 сентября.
Некоторые праздники с плавающими датами, такие как Пасха и Троица, в Украине будут отмечать по старому календарю. Такой переход со старого юлианского календаря на новый без учета Пасхи называют "новоюлианским календарем".
Переход на новый церковный календарь поддерживают 63% украинцев. Об этом свидетельствуют опубликованные 8 июня результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".