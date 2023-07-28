Зеленский утвердил новую дату празднования Рождества и перенес ряд других праздников

Зеленский подписал закон и указ о переносе Рождества на 25 декабря Фото: president.gov.ua

Закон об изменении дат нескольких государственных праздников Рада приняла во втором чтении 14 июля и направила на подпись Зеленскому 25 июля.

Этот же закон предусматривает, что 15 июля в стране будут праздновать День украинской государственности (вместо 28 июля), когда чтят память князя Владимира Великого, а 1 октября будут отмечать День защитников и защитниц Украины (вместо 14 октября, которое связано с украинскими военными традициями чествования Покрова Пресвятой Богородицы).

Кроме того, указом президента Украины №455/2023 перенесены еще несколько праздников.

Так, День украинской письменности и языка вместо 9 ноября будет отмечаться 27 октября, а День усыновления вместо 30 сентября – 17 сентября.

День семьи в Украине теперь будет отмечаться 15 мая, в Международный день семьи. Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства будет отмечаться ежегодно 9 ноября.

В указе также сказано, что День крещения Киевской Руси-Украины и День украинской государственности вместо 28 июля будет праздноваться 15 июля. В этом году День украинской государственности в последний раз празднуется 28 июля.