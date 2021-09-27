Зеленский внес в Раду законопроекты о социальной и правовой защите политзаключенных и членов их семей

В частности, глава государства внес проект закона №6104 "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей".

"Документ призван создать законодательные механизмы для социальной и правовой защиты лиц, утративших свободу в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей. Среди прочего, законопроект предусматривает создание Комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате агрессии против Украины, а также определяет ее полномочия. В частности, комиссии предоставляется право подачи запросов для получения, проверки или уточнения информации, необходимой для принятия обоснованного решения по указанному вопросу", – говорится в сообщении на сайте президента.

Кроме этого, президент зарегистрировал связанные законопроекты №6105 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований Комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате зброинои агрессии против Украины" и №6106 "О внесении изменений в раздел XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины в связи с принятием закона Украины "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей".

"Проект изменений в Налоговый кодекс Украины определяет особенности применения положений Налогового кодекса относительно доходов, выплаченных (предоставленных) за счет средств государственного бюджета в соответствии с законом "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей". Предлагаемые изменения в КУоАП предусматривают введение административной ответственности за невыполнение законных требований Комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате агрессии против Украины", – сообщили в пресс-службе.