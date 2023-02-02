ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Жители деоккупированной Снигиревки получили почти 5,5 тыс. продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Всего с 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда
Всего с 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова передал почти 5,5 тыс. продуктовых наборов для жителей Снигиревской общины Николаевской области, выдача гуманитарной помощи от Фонда продолжается и сегодня. Об этом сообщили 2 февраля в пресс-службе организации.

"В каждом из продовольственных наборов содержится еда с длительным сроком хранения: это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупы, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. В целом Фонд Рината Ахметова уже передал Николаевской области более 30 тыс. продуктовых наборов", – сказано в сообщении.

Всего с 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек

Теги: продукты, помощь, Фонд Рината Ахметова, Снигиревка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Салем о своем новом отцовстве: Она будет моей дочерью. Ей было два месяца, когда мы ее забрали из-под обстрелов
Салем о своем новом отцовстве: Она будет моей дочерью. Ей было два месяца, когда мы ее забрали из-под обстрелов
Галина ГРИШИНА
35-летняя plus size модель Грэм поизгибалась перед камерой в асимметричном платье на тонкой бретели. Фото
35-летняя plus size модель Грэм поизгибалась перед камерой в асимметричном платье на тонкой бретели. Фото
"Нравится?" Бех-Романчук показала бюст с верхнего ракурса
"Нравится?" Бех-Романчук показала бюст с верхнего ракурса
53-летняя Лопес показала лицо вблизи
53-летняя Лопес показала лицо вблизи
Полякова: Много людей написали мне: "Вы такая красивая, а это неуместно". Дорогие мои, моя работа – быть красивой. Вы делайте свою
Полякова: Много людей написали мне: "Вы такая красивая, а это неуместно". Дорогие мои, моя работа – быть красивой. Вы делайте свою
Галина ГРИШИНА
Ефросинина: Даже если бы я голая шла по Крещатику с надписью "Я люблю, когда меня насилуют", это не дает права вставлять мне в вагину все, что кому вздумается
Ефросинина: Даже если бы я голая шла по Крещатику с надписью "Я люблю, когда меня насилуют", это не дает права вставлять мне в вагину все, что кому вздумается
"Это будет захватывающим опытом". Организаторы "Евровидения 2023" ищут волонтеров со знанием украинского языка и культуры
"Это будет захватывающим опытом". Организаторы "Евровидения 2023" ищут волонтеров со знанием украинского языка и культуры
Галина ГРИШИНА
Как приготовить сытный бограч. Рецепт от Ярославского
Как приготовить сытный бограч. Рецепт от Ярославского
30-летняя Гомес, которая выпускает собственную декоративную косметику, показала, как выглядит без макияжа
30-летняя Гомес, которая выпускает собственную декоративную косметику, показала, как выглядит без макияжа
Галина ГРИШИНА
"Соленое тело и обгоревший носик". Квиткова показала себя на Мальдивах
"Соленое тело и обгоревший носик". Квиткова показала себя на Мальдивах
"Ставлю себя на место родителей девушек". Анатолич рассказал, что сделал бы с организаторами "пьяных вечеринок"
"Ставлю себя на место родителей девушек". Анатолич рассказал, что сделал бы с организаторами "пьяных вечеринок"
49-летняя Клум снялась в микротрусах и ботфортах
49-летняя Клум снялась в микротрусах и ботфортах
Мишина снялась в ванной перед зеркалом
Мишина снялась в ванной перед зеркалом
Светодиоды, вращающиеся мониторы, видеопол. Организаторы "Евровидения 2023" в Ливерпуле показали, как будет выглядеть сцена. Фото
Светодиоды, вращающиеся мониторы, видеопол. Организаторы "Евровидения 2023" в Ливерпуле показали, как будет выглядеть сцена. Фото
Галина ГРИШИНА
Лопес снялась в полный рост с нижнего ракурса, взобравшись на кресло
Лопес снялась в полный рост с нижнего ракурса, взобравшись на кресло
Галина ГРИШИНА
alyona alyona показала, как выглядела до того, как стала певицей. Фото
alyona alyona показала, как выглядела до того, как стала певицей. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения (95874)
2
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото (89747)
3
Новая девушка Остапчука снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (74676)
4
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после (66581)
5
33-летняя Мишина в глубоком декольте прогнулась перед объективом (49520)
6
Мать троих детей Грэм снялась без бюстгальтера (45125)
7
Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе (34011) G
8
54-летний экс-супруг Лопес расплакался возле алтаря, когда увидел свою 23-летнюю невесту в свадебном платье. Видео (30870)
 
 
 
 