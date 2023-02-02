Жители деоккупированной Снигиревки получили почти 5,5 тыс. продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

Всего с 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда Фото: akhmetovfoundation.org

"В каждом из продовольственных наборов содержится еда с длительным сроком хранения: это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупы, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. В целом Фонд Рината Ахметова уже передал Николаевской области более 30 тыс. продуктовых наборов", – сказано в сообщении.

Всего с 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.