Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ десятки отремонтированных бронемашин – "Укроборонпром"

БМП, отремонтированные для нужд ВСУ, получили современные навигационные системы, оптические приборы и прицелы отечественного производства, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", передало Вооруженным силам Украины партию боевых машин пехоты после капитального ремонта. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

В частности, отремонтированы более двух десятков БМП-1 и около одного десятка БМП-2.

"Работники предприятия возобновили боеспособность всех систем и агрегатов, заменили неисправные приборы, проверили работу вооружения и тому подобное. Кроме того, в процессе ремонта БМП получили современные навигационные системы, оптические приборы и прицелы отечественного производства", – говорится в сообщении.

Дополнительно на машины были установлены фары инфракрасного излучения и осветительные фары с использованием современных диодных ламп. Частично на определенных образцах отремонтированной техники были использованы гусеничные ленты собственного производства Житомирского бронетанкового завода.

Как отметил директор предприятия Алексей Жуковец, отремонтированные для ВСУ машины прошли весь цикл заводских и приемо-сдаточных испытаний.