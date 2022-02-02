Жолдак: С шаманами я пил горячую кровь оленя

Жолдак сообщил, что два месяца жил в Норвегии с шаманами Скриншот: Алеся Бацман / YouTube

"Я жил в Норвегии с шаманами два месяца. Они говорят, что эти коридоры, даже если ты не знаешь, сквозняком продуваются. И если какая-то твоя прапрабабушка была очень, ну, какая-то чистая или талантливая, оно где-то продует тебя. Или наоборот: если она изменяла или, там, что-то", – вспоминает Жолдак.

Режиссер рассказал, что жил рядом с юртой шаманов.

"Меня отвезли снегоходом наверх, оставили там с едой и водой. Там был дом деревянный без ничего. Ну, печка, дрова. И дальше юрта, где шаманская семья жила. И у них было 500 оленей зимой. А внизу был Атлантический океан", – продолжил Жолдак.

Он отметил, что шаманы совершали песнопения и жертвоприношения, и ответил на уточняющий вопрос, кого приносили в жертву шаманы.

"Оленей. Кровь спускали, пили кровь... Они пьют горячую кровь оленей", – сказал он.

Жолдак утвердительно ответил на вопрос, пил ли он оленью кровь.

"Пробовал, конечно, да. Оленья кровь теплая. Очень странные ощущения, конечно", – сообщил режиссер.

Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube