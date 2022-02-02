Жолдак: С шаманами я пил горячую кровь оленя

"Я жил в Норвегии с шаманами два месяца. Они говорят, что эти коридоры, даже если ты не знаешь, сквозняком продуваются. И если какая-то твоя прапрабабушка была очень, ну, какая-то чистая или талантливая, оно где-то продует тебя. Или наоборот: если она изменяла или, там, что-то", – вспоминает Жолдак.
Режиссер рассказал, что жил рядом с юртой шаманов.
"Меня отвезли снегоходом наверх, оставили там с едой и водой. Там был дом деревянный без ничего. Ну, печка, дрова. И дальше юрта, где шаманская семья жила. И у них было 500 оленей зимой. А внизу был Атлантический океан", – продолжил Жолдак.
Он отметил, что шаманы совершали песнопения и жертвоприношения, и ответил на уточняющий вопрос, кого приносили в жертву шаманы.
"Оленей. Кровь спускали, пили кровь... Они пьют горячую кровь оленей", – сказал он.
Жолдак утвердительно ответил на вопрос, пил ли он оленью кровь.
"Пробовал, конечно, да. Оленья кровь теплая. Очень странные ощущения, конечно", – сообщил режиссер.
Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым. Полный текст интервью
Жолдак родился в 1962 году в Киеве. Происходит из знаменитой театральной династии Тобилевичей-Тарковских. Он является праправнуком украинского драматурга Ивана Карпенко-Карого. Учился в Киевском государственном институте искусств имени Ивана Карпенко-Карого и Государственном институте театрального искусства в Москве.
В 2002–2005 годах был художественным руководителем и режиссером Харьковского драматического театра имени Тараса Шевченко. Из театра ушел после конфликта с руководством Харьковской области, которое было против постановки спектакля "Ромео и Джульетта".
С 2005 года живет в Германии. Сейчас ставит спектакли во многих европейских театрах.
Жолдак является одним из самых известных украинских театральных режиссеров в мире. В 2004 году режиссер получил премию ЮНЕСКО в области исполнительского искусства.