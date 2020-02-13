Чемпионат Европы по биатлону перенесен из Эстонии из-за теплой погоды

Чемпионат Европы по биатлону 2020 года пройдет в Беларуси на базе "Раубичи", которая находится недалеко от Минска.

Чемпионат Европы по биатлону пройдет с 26 февраля по 1 марта Фото: EPA

Чемпионат Европы по биатлону перенесен в другое место из-за теплой погоды, сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Изначально чемпионат Европы должен был пройти в эстонском городе Отепя, но из-за теплой погоды организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для проведения турнира.

Международный союз биатлонистов принял решение перенести чемпионат Европы в Беларусь на базу "Раубичи", которая располагается недалеко от Минска.

Министерство спорта и туризма Беларуси и организаторы соревнования в "Раубичи" заверили, что готовы к проведению чемпионата Европы.

Европейское первенство по биатлону пройдет с 26 февраля по 1 марта, а в его рамках состоятся женские и мужские спринт, гонки преследования и индивидуальные гонки, а также обычная и одиночная смешанные эстафеты.

База "Раубичи" уже принимала чемпионат Европы по биатлону в 2019-м, 2004-м и 1998 годах.