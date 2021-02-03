Чемпионат мира по хоккею в Риге пройдет без зрителей – премьер-министр Латвии

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш пообещал, что в этом году чемпионат мира по хоккею будет "эпидемиологически безопасным".

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти в Беларуси Фото: depositphotos.com

Чемпионат мира по хоккею-2021 в столице Латвии Риге пройдет при пустых трибунах, рассказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в эфире телеканала ТV3. Его цитирует литовский портал Delfi 3 февраля.

По информации премьера Латвии, это будет чемпионат "эпидемиологически безопасный чемпионат", который пройдет в "пузыре", где игроков полностью отделят. Кариньш отметил наличие опыта у Международной федерации хоккея (IIHF) проведения в подобных условиях молодежного чемпионата по хоккею в Канаде.

Решение провести весь чемпионат в Риге, премьер оценил положительно. Над организацией чемпионата, в том числе и его государственным финансированием, работают министерство образования и науки совместно с Латвийской федерацией хоккея (ЛФХ). Основной размер финансовых обязательств ляжет на IIHF, сказал премьер.

Президент ЛФХ Айгар Калвитис ранее говорил, что присутствие зрителей на чемпионате мира по хоккею в Риге будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Если к маю ситуация с COVID-19 в стране улучшится настолько, что на матчи могут быть допущены зрители, IIHF вместе с оргкомитетом чемпионата готова организовать продажу билетов в течение трех дней после решения правительства.

Совет IIHF проголосовал 2 февраля за то, чтобы Латвия стала единственной принимающей стороной чемпионата мира по хоккею в этом году. Основным стадионом станет "Арена-Рига". На нем сыграют команды группы B и пройдут два четвертьфинала, полуфинальный и медальный раунды. Вторым стадионом станет Олимпийский спортивный центр, который переоборудуют в ледовый каток вместимость до 6 тыс. человек. Там состоятся матчи группы A и две четвертьфинала.

IIHF 18 января лишила Беларусь права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Совет организации определил, что "невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Беларуси". Среди причин переноса в федерации назвали политическую ситуацию в стране и ситуацию с распространением коронавируса.