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Дефлимпийская чемпионка Визир обвинила тренера и федерацию в вымогательстве призовых денег

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По словам Визир, ее вынудили отдать почти 1 млн грн призовых
По словам Визир, ее вынудили отдать почти 1 млн грн призовых
Фото: Inna Vizir / Facebook

Дефлимпийская чемпионка по карате Инна Визир 10 апреля заявила, что ее тренер требовал часть денег, которые ей выплачивали за соревнования. Это касалось и других спортсменов дефлимпийской сборной по каратэ. Сам тренер Николай Богодистый заявил "Суспільному", что деньги, которые отдавали спортсмены, – добровольные взносы.

Визир утверждает, что отдала почти 1 млн грн призовых

По словам Визир, ее регулярно принуждали отдавать часть заработанных на соревнованиях денег тренеру.

"Как в федерации сказали, на "благотворительность", я сказала, что я смогу сама перечислить деньги на благотворительность и предоставить чек. Но мне тогда мой тренер и в федерации сказали, "что если я не отдам эти средства в дальнейшую карьеру, я могу ее не построить и стипендию мне не дадут, когда я закончу карьеру". Деньги отдала. А стипендии так и не получила", – говорит она.

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Также она опубликовала несколько скриншотов переписки, на которых видно, что о "взносах" писали Богодистый и еще один тренер Александр Буряк.

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В комментарии "Суспільному" она отметила, что начались такие "благотворительные взносы" в 2013 году. Как уточнила спортсменка каналу Bastion, тогда она заработала 1,2 млн грн, из которых 10% отдала тренеру.

В 2017-м ситуация повторилась, хотя Визир сперва не хотела отдавать заработанные деньги. Тогда она выиграла пять медалей и получила за них 4,5 млн грн. В итоге ей пришлось отдать 500 тыс. грн.

Она добавила, что деньги или отдавали в руки тренеру, или везли в спортивную федерацию глухих и отдавали президенту федерации Леониду Касицкому. По подсчетам каратистки, в целом она отдала федерации около 910 тыс. грн.

Из сборной Визир ушла после инцидента на тренировке. После этого она захотела сменить тренера, и Богодистый подал запрос на дисквалификацию каратистки.

Вместе с дефлимпийской чемпионкой тренировалась и ее сестра. Поэтому о коррупции в спорте она рассказала только через два года, говорит каратистка. Раньше молчала, потому что боялась, что это негативно отразится на спортивной карьере сестры. Именно сейчас Визир заговорила в связи со скандалом вокруг дзюдоистки Ирины Гусевой – она в конце марта тоже обвиняла тренера в вымогательстве денег, полученных за медаль.

Реакция тренера, федерации и Нацкомитета спорта инвалидов

Богодистый в комментарии "Суспільному" рассказал, что деньги, которые собирали со спортсменов, – добровольные взносы. Из них финансируются поездки, проживание и участие в различных соревнованиях.

"Вы же видите, что мы ездим на соревнования и в Турцию, и в Египет, и в другие страны. Нас местная федерация не поддерживает. На это нужны деньги. После того как мы выиграем на дефлимпиадах, мы планируем следующий цикл. Это – четыре года, и нам нужны деньги, чтобы ездить на соревнования. А соревнований много. Из фонда мы оплачиваем поездки, проживание, участие в соревнованиях. Даже набор кимоно – это €600. И кто нам даст эти деньги? Такое есть во многих видах спорта", – рассказал тренер.

Свой контракт каратистка Визир подписала с полтавским региональным центром "Инваспорт". Эта организация занимается спортсменами с инвалидностью. Руководитель "Инваспорта" в Полтавской области Александр Верещака рассказал "Суспільному", что организация финансирует каратистов на соревнованиях областных и всеукраинских.

"За границу мы не имеем права финансировать их. И если это какие-то другие соревнования, где они захотели принять участие, например в соревнованиях среди здоровых спортсменов. Это юридический момент", – рассказал он.

Президент спортивной федерации глухих Украины Леонид Касицкий сообщил журналистам, что денег не брал.

"Никакие деньги мне не приносили. У нее был конфликт с тренером, и на исполкоме мы решили дать ей испытательный срок шесть месяцев, чтобы уладить проблему. Но она просто уехала из Украины в Англию. Что дальше произошло, я не знаю. Она просила стипендию. Но чтобы ее получить, надо либо начать тренерскую деятельность, либо работать на общественных началах где-то. То, что она пишет, – это неправда. Мы сейчас собираем всю информацию по этой конфликтной ситуации и вскоре обнародуем ее", – сказал Касицкий.

Президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич "Суспільному" сообщил, что этим вопросом будет заниматься соответствующая комиссия.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, спорт, стипендии, скандал, спортсмены, вымогательство, соревнования, карате, Инваспорт
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