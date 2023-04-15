Скандал с Wellboy. Продюсерская компания, с которой он прекратил сотрудничество, обратилась в СБУ

В публикации отмечается, что после того, как их подопечный, украинский певец Wellboy сообщил об уходе, "в СМИ начали распространять ложную информацию по связям компании с РФ и экс-продюсером артиста Юрием Бардашем". В частности, речь идет о директоре компании Романе Бреусе и сооснователе Алексее Голубеве.

В частности, такая информация была опубликована 13 апреля на сайте Kuai zou kai.

"С целью прекращения распространения недостоверной информации, которая унижает деловую репутацию компании и ее руководящих лиц, мы решили подать соответствующие заявки в Службу безопасности Украины с целью проверки компании. Нам нечего скрывать", – говорится в публикации.

В компании отметили, что Голубев с Бардашем вместе запускали проект Wellboy, но это сотрудничество в прошлом. В Papa music заявили, что обнародуют результаты проверок.

"Это шоу-бизнес, и, к сожалению, здесь играют грязно. Лицо, распространяющее указанную информацию, нам известно. Все юридические действия нами будут предприняты", – резюмировали в компании.