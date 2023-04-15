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15 апреля, 2023
 
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Скандал с Wellboy. Продюсерская компания, с которой он прекратил сотрудничество, обратилась в СБУ

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Wellboy выпустил дебютную песню летом 2021 года
Wellboy выпустил дебютную песню летом 2021 года
Фото: a.wellboy / Instagram

Украинская продюсерская компания Papa music 14 апреля в Instagram сообщила, что обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой проверить ее относительно связей со страной-агрессором РФ.

В публикации отмечается, что после того, как их подопечный, украинский певец Wellboy сообщил об уходе, "в СМИ начали распространять ложную информацию по связям компании с РФ и экс-продюсером артиста Юрием Бардашем". В частности, речь идет о директоре компании Романе Бреусе и сооснователе Алексее Голубеве.

В частности, такая информация была опубликована 13 апреля на сайте Kuai zou kai.

"С целью прекращения распространения недостоверной информации, которая унижает деловую репутацию компании и ее руководящих лиц, мы решили подать соответствующие заявки в Службу безопасности Украины с целью проверки компании. Нам нечего скрывать", – говорится в публикации.

В компании отметили, что Голубев с Бардашем вместе запускали проект Wellboy, но это сотрудничество в прошлом. В Papa music заявили, что обнародуют результаты проверок.

"Это шоу-бизнес, и, к сожалению, здесь играют грязно. Лицо, распространяющее указанную информацию, нам известно. Все юридические действия нами будут предприняты", – резюмировали в компании.

Фото: papa.music.ukraine / Instagram
Фото: papa.music.ukraine / Instagram

Контекст:

Летом 2021 года Wellboy презентовал дебютный клип на песню "Гуси"Артист также принимал участие в украинском нацотборе на "Евровидение 2022", заняв третье место с композицией Nozzy Bossy.

На тот момент его продюсером был сбежавший в РФ Бардаш17 июня 2022 года певец сообщил, что прекратил с ним сотрудничество.

В декабре 2022 года певец выпустил свой первый альбом, который спродюсировал сооснователь Papa music Евгений Триплов. 12 марта 2023 года Wellboy объявил о прекращении работы с ним и сообщил, что теперь сотрудничает с продюсером Мартой Останковой.

Триплов в ответ заявил, что узнал об этом решении из сети. Продюсер отметил, что намерен решить этот вопрос в "юридической плоскости".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: скандал, Wellboy, Евгений Триплов, Papa music
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