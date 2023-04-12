Wellboy сообщил о прекращении сотрудничества с продюсерской компанией

"Я буду работать один, трудно сказать, будут это хиты или нет, хорошие клипы или нет, но любые перемены к лучшему", – написал артист.
Wellboy отметил, что будет работать с украинским продюсером Мартой Останковой.
О причинах своего решения артист не сообщил. Компания пока что не комментировала заявление артиста.
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Летом 2021 года Wellboy презентовал дебютный клип на песню "Гуси". Артист также принимал участие в украинском нацотборе на "Евровидение 2022", заняв третье место с композицией Nozzy Bossy.
На тот момент его продюсером был сбежавший в РФ украинский продюсер Юрий Бардаш. 17 июня 2022 года певец сообщил, что прекратил с ним сотрудничество.