Wellboy сообщил о прекращении сотрудничества с продюсерской компанией

Wellboy: Я буду работать один Фото: a.wellboy / Instagram

"Я буду работать один, трудно сказать, будут это хиты или нет, хорошие клипы или нет, но любые перемены к лучшему", – написал артист.

Wellboy отметил, что будет работать с украинским продюсером Мартой Останковой.

Фото предоставлено Останковой

О причинах своего решения артист не сообщил. Компания пока что не комментировала заявление артиста.