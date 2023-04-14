  "Если ты маленький мальчик, иди лучше работать на завод". Wellboy после заявления экс-продюсера Триплова назвал шоу-бизнес "гнилью"

Триплов, реагируя на слова певца о том, что он теперь будет работать с украинским продюсером Мартой Останковой, заявил, что узнал об этом решении из сети. Продюсер отметил, что намерен решить этот вопрос в "юридической плоскости".

"Что ж, посмотрим, кто с кем будет работать. Сейчас ситуация такая. Марта Останкова была уволена из проекта еще год назад. Причин было много – от алкоголизма до финансовых махинаций. Человек она мстительный, скажем так. Накрутила Антона и его маму. Люди вложили в Антона более $200 тыс., работали с ним два года, сделали все его хиты, его сделали как артиста. И теперь, когда можно и нужно возвращать инвестиции, Марта сказала Антону: "Давай мы не будем ни с кем делиться". И, конечно, Антон сказал "да", как я понял. Но будем решать все это в юридической плоскости", – сказал Триплов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євген Тріплов (@triplov)

После заявления Триплова Wellboy в Instagram Stories опубликовал ролик, в котором назвал шоу-бизнес "гнилью". Видео было растиражировано в сети.

"Если ты маленький мальчик или маленькая девочка, иди лучше работать на металлургический завод работать, а не в шоу-бизнес, – сказал артист. – Но зато всем прикольно".

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