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Экс-игрок "Карпат" заявил, что клуб не выплачивал игрокам зарплату в течение четырех месяцев

По словам украинского экс-игрока львовских "Карпат" Сергея Вакуленко, последнее место команды в турнирной таблице чемпионата Украины – "заслуга" и руководства клуба.

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Вакуленко: В таких условиях очень сложно думать о футболе
Вакуленко: В таких условиях очень сложно думать о футболе
Фото: fckarpaty.com

Украинский футболист Сергей Вакуленко, который 21 января покинул "Карпаты", в интервью сайту "Футбол 24" рассказал, что игроки команды не получали зарплату в течение длительного времени.

"С учетом января мы не получали деньги четыре месяца. В таких условиях очень сложно думать о футболе, потому что у всех есть семьи и определенные финансовые обязательства перед ними", – сказал Вакуленко.

По словам футболиста, последнее место "Карпат" в турнирной таблице чемпионата Украины – это "заслуга" в том числе и руководства клуба.

"Вы же понимаете, чтобы футболист хорошо чувствовал себя на поле, нужно, чтобы у него в быту все было в порядке. В ответ мы получали только постоянные обещания о дате выплаты. Сначала нам обещали рассчитаться до начала отпуска, потом ждали денег в начале нового года, в конце концов было обещание выдать зарплату после выхода из отпуска", – добавил игрок.

Вакуленко подтвердил, что недавно игроки решили не выходить на тренировку, пока не выплатят хотя бы какую-то часть долга.

"К нам приезжало руководство, которое сначала обещало, что деньги будут. А через три дня до нас донесли, что все, кто хочет, могут уходить из команды", – добавил футболист.

Вакуленко сказал, что в команде ожидают, что получат по одной зарплате за счет денег от трансфера аргентинского игрока Франсиско Ди Франко, которого продали в СК "Днепр-1".

13 января исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин подтвердил информацию о том, что клуб может быть продан.

14 января сайт Tribuna.com писал, что футболисты могут отказаться от тренировок с командой. 

В тот же день главный тренер "Карпат" Роман Санжар подтвердил, что у клуба есть внушительные задолженности перед игроками.

15 января футболисты не вышли на общекомандную тренировку, а подготовительные сборы в Турции не были оплачены.

После 18 туров чемпионата Украины львовский клуб занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ и имеет в активе 11 очков.

Теги: футбол, Украина, Карпаты Львов, деньги, УПЛ
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