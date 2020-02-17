Футболист сборной Украины перешел в чемпионат Польши

Украинский защитник Богдан Бутко перешел из "Шахтера" в польский "Лех" на правах аренды.

Защитник сборной Украины Богдан Бутко перешел из донецкого "Шахтера" в польский "Лех", сообщает официальный сайт украинского клуба.

Бутко будет выступать за "Лех" на правах аренды, которая рассчитана до конца текущего сезона. Клубы не сообщают, есть ли у "Леха" право выкупа игрока.

"Это новая глава в моей карьере, и я хотел бы показать себя с лучшей стороны. Я пришел сюда не только играть, но и помогать выигрывать трофеи. Однако это важный момент и для меня, потому что я хотел бы вернуться в сборную и сыграть на Евро 2020", – цитирует Бутко официальный сайт "Леха".

Защитник является воспитанником "Шахтера". Бутко выступал на правах аренды за "Волынь", "Мариуполь" и российский "Амкар". В текущем сезоне футболист не провел за донецкий клуб ни одного матча.

На счету Бутко 32 поединка за сборную Украины и одна результативная передача. Последний матч за национальную команду игрок провел в марте 2019 года.

"Лех" после 22 туров чемпионата Польши занимает пятое место в турнирной таблице и имеет в активе 34 очка. От первого места новую команду Бутко отделяет шесть пунктов.