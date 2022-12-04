ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Фьюри отправил в нокаут Чисору и бросил вызов Усику

Бой проходил в Лондоне
Бой проходил в Лондоне
Фото: ЕРА

3 декабря в столице Великобритании Лондоне британский боксер Тайсон Фьюри завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг), досрочно победив своего соотечественника Дерека Чисору. Об этом проинформировал vRINGe.com.

12 раундов бой не продлился, 34-летний Фьюри завершил его досрочно – техническим нокаутом в 10-м раунде. Рефери остановил бой ввиду одностороннего избиения 38-летнего Чисоры.

На стадионе Tottenham Hottspur Stadium, где проходил бой, присутствовал украинский боксер Александр Усик. Sport.ua пишет, что когда Фьюри после боя узнал, что Усик на стадионе, подошел к нему и вызвал его на бой.

"Александр Усик, ты следующий. Давай сделаем это, кролик", – процитировало издание слова британца.

Контекст:

21 августа Усик в бою против британца Энтони Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у него же в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring – он стал вакантным после того, как Фьюри объявил о завершении карьеры.

В сентябре Усик говорил, что боя с Фьюри, который владеет единственным чемпионским поясом (по версии WBO), которого нет у украинца, в 2022 году не будет.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: бокс, Великобритания, стадион, Александр Усик, украинцы, Тайсон Фьюри, WBC, боксер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
28-летний внук Ротару признался, что покинул Украину после нападения РФ
28-летний внук Ротару признался, что покинул Украину после нападения РФ
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском (227020)
2
"Идите срать в другом месте". Дорофеева ответила на обвинения в том, что "увела мужа у подруги" (70105)
3
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских (57311)
4
"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети (55678)
5
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна (55090)
6
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе позировала на корточках. Фото (48018)
7
"Будто копия Насти". В сети обсудили фото девушки, которой посвятил пост Потап (46190)
8
40-летняя Мейхер снялась в облегающей пятую точку юбке. Фото (36701)
 
 
 
 