Фьюри отправил в нокаут Чисору и бросил вызов Усику

12 раундов бой не продлился, 34-летний Фьюри завершил его досрочно – техническим нокаутом в 10-м раунде. Рефери остановил бой ввиду одностороннего избиения 38-летнего Чисоры.

На стадионе Tottenham Hottspur Stadium, где проходил бой, присутствовал украинский боксер Александр Усик. Sport.ua пишет, что когда Фьюри после боя узнал, что Усик на стадионе, подошел к нему и вызвал его на бой.

"Александр Усик, ты следующий. Давай сделаем это, кролик", – процитировало издание слова британца.

Контекст:

21 августа Усик в бою против британца Энтони Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у него же в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring – он стал вакантным после того, как Фьюри объявил о завершении карьеры.

В сентябре Усик говорил, что боя с Фьюри, который владеет единственным чемпионским поясом (по версии WBO), которого нет у украинца, в 2022 году не будет.