Игрок украинской сборной Миколенко перешел из "Динамо" в английский "Эвертон"

Миколенко провел за "Динамо" 132 матча, а ближайшие 4,5 года будет играть в "Эвертоне" Фото: evertonfc.com

Контракт с украинским игроком подписан на 4,5 года – до конца июня 2026-го.

В "Эвертоне" Миколенко будет играть под №19.

Стоимость сделки не разглашается, но по данным портала transfermarkt, компенсация за 22-летнего футболиста составила €23,5 млн.

* | We have signed Ukraine defender Vitaliy Mykolenko from @DynamoKyiv for an undisclosed fee on a deal until summer 2026.



Welcome, Vitaliy! * — Everton (@Everton) January 1, 2022

"Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге. Английский футбол – это то место, где зародилась игра, и я думаю, что он очень хорошо подойдет для моей игры. Мне 22 года, но я не чувствую себя юнцом. У меня есть опыт игры на европейском уровне, и я надеюсь, что буду продолжать совершенствоваться как игрок", – цитирует пресс-служба "Эвертона" заявление Миколенко.