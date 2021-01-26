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Интервью Гордона с Игорем Суркисом. Где и когда смотреть

Интервью журналиста Дмитрия Гордона с украинским бизнесменом, президентом футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорем Суркисом начнется в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Интервью Гордона с Суркисом продолжалось почти три часа
Интервью Гордона с Суркисом продолжалось почти три часа
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с украинским бизнесменом, президентом футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорем Суркисом. 

Как сообщил журналист Дмитрий Гордон изданию "ГОРДОН", беседа продолжалась почти три часа. Трансляция программы начнется в 18.00. 

Во время интервью Суркис говорил об отношениях со своим братом Григорием Суркисом, о своих любимых игроках в "Динамо", о том, готов ли продать клуб и сколько тратит на него, о бывших тренерах команды Валерии Лобановском, Йожефе Сабо, Олеге Блохине и Сергее Реброве, о том, может ли тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко возглавить "Динамо", кому пришла идея пригласить на должность главного тренера киевской команды Мирчу Луческу и как на это отреагировал бизнесмен, собственник "Шахтера" Ринат Ахметов, о финансовом состоянии семьи Суркисов, а также об увлечениях, долгожителях в своем роду и мечте.

"Что может меня заставить уйти с поста президента "Динамо"? Вот если вы сейчас скажете, что захотите поруководить и возьмете на себя финансовую составляющую. А если вы скажете, что просто хотите поруководить, наверное, я не уйду. Если у вас есть смелость поруководить за свои деньги, значит, вы будете ответственно к этому относиться. А просто поруководить, болтать языком и развалить... Пока я живой, я развалить "Динамо" не дам. Готов ли я продать "Динамо"? Если я буду понимать, что человек, который купит "Динамо", сделает не так, как сделал [бизнесмен Сергей] Курченко для [харьковского] "Металлиста", – я готов", – сказал бизнесмен. 

Игорь Суркис родился в 1958 году в Киеве. В 1981 году окончил Киевский институт народного хозяйства.

В 1981–1988 годах работал в тресте "Киевжилремстроймонтаж", был начальником отдела ремонтно-строительного управления. Затем занимал должность заместителя начальника управления жилищного хозяйства Шевченковского райисполкома Киева и начальника отдела в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Украины.

В начале 1990-х занялся бизнесом. В 19901994 годах был директором коммерческого центра компании "Динамо-Атлантик", затем в течение четырех лет – ее генеральным директором. 

В 1998 году Суркис стал первым вице-президентом, а в 2002 году – президентом ФК "Динамо" (Киев). 

Старший брат Игоря Суркиса – Григорий Суркис – бизнесмен, народный депутат от "Оппозиционный платформы – За жизнь". 

По данным украинского Forbes, братья Суркисы входят в топ-100 самых богатых украинцев. С состоянием $285 млн они занимают 31-е место в рейтинге. 

Теги: футбол, Григорий Суркис, Дмитрий Гордон, Ринат Ахметов, Динамо Киев, Игорь Суркис, Олег Блохин, Сергей Ребров, Валерий Лобановский, Мирча Луческу, футболист Андрей Шевченко, Йожеф Сабо
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