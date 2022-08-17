Из-за рейдерского захвата Федерации бокса Украины украинские боксеры остались без средств – спортивный директор ФБУ Чередниченко

Он сообщил, что расходы на участие одного спортсмена составили около 46 тыс. грн.

"К руководству федерации рейдерским образом пробрались люди, которым федерация бокса нужна для своих целей, а не для помощи спортсменам и тренерам. Не для того люди вкладывались в рейдерский захват, чтобы сейчас тратить деньги на спортсменов. Поэтому поездка наших юношей и девушек на Чемпионат Европы – это проблема самих юношей и девушек", – заявил Антон Чередниченко.

Спортивный директор Федерации отметил, что самопровозглашенный президент ФБУ Шевченко обещал выделять ежемесячно $50–70 тыс. на развитие бокса, выплачивать зарплату первым номерам сборных и судьям, но не выполнил обещания.

"Нет никаких 50–70 тысяч. А что есть? Есть молодые боксеры и их тренеры, которым президент ФБУ Кирилл Шевченко не дает средств даже на билет на ЧЕ. Даже в одну сторону", – заявил Чередниченко.

Он сообщил, что для обеспечения проведения всех спортивных мероприятий по боксу в 2022 году, требовалось около 80 млн грн, а в государственном бюджете на эти потребности заложена сумма в четыре раза меньше. В то же время участие боксеров и тренеров в чемпионате Европы среди мужчин и женщин до 22 лет, в чемпионате Европы среди молодежи, чемпионате Европы среди мужчин, а также чемпионате мира среди женщин было полностью обеспечено ФБУ, под руководством президента Владимира Продивуса, заявил Чередниченко. Он подчеркнул, что на эти чемпионаты не были привлечены бюджетные деньги.

"Возможно, некто, не обладающий информацией о реальных затратах и вложениях в ФБУ (боксеры, тренера, судьи) подумал, что на боксе и на федерации можно зарабатывать, для этого только нужно стать руководителем и все. Но это ошибка, потому что здесь можно и нужно только вкладывать. И вкладывать нужно много", – заявил он.