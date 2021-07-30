Киевское "Динамо" презентовало новую форму на сезон 2021/2022

В "Динамо" отметили, что продолжили сотрудничество со спортивным брендом New Balance на три ближайших сезона.
"Новые комплекты формы – это современная интерпретация спортивной одежды 90-х годов, выделяющаяся разнообразными принтами и яркими цветами. Также это дань уважения победам клуба в течение последнего десятилетия ХХ века, кульминацией которого стало завоевание восьми титулов чемпионов Украины и пяти Кубков Украины", – говорится в сообщении.
Домашняя форма представлена в бело-голубых цветах, включая круглый вырез, шеврон "Динамо", флаг Украины, логотип New Balance и слоган: "Киев – это мы", который символизирует единство команды с городом и фанатами. Выездная форма выполнена в сине-голубых цветах.
Форма, разработанная с применением инновационной технологии NB Dry, быстро отводит влагу от тела и быстро сохнет. Также для обеспечения наилучшего комфорта предусмотрена жаккардовая система вентиляции.
В новой форме киевляне проведут первый свой матч сезона 2021/2022 против ровненского "Вереса" в рамках стартового тура украинской Премьер-Лиги.
В прошлом сезоне, после назначения в июле 2020 года румынского специалиста Мирчи Луческу наставником "Динамо", команда завоевала все три национальных трофея.
25 августа – Суперкубок Украины, обыграв чемпиона украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" (3:1).
25 апреля 2021 года "Динамо", обыграв со счетом 5:0 "Ингулец" из поселка Петрово Кировоградской области, досрочно стало чемпионом Украины.
13 мая – Кубок Украины. В финале с результатом 1:0 киевляне победили луганскую "Зарю".