Кличко: В 1986 году мы смотрели по телевизору бой Тайсона. И я говорю: "Когда-нибудь я побью Тайсона и заберу его пояс". Надо мной смеялись: "Такой худой хочет побить Тайсона"

"Я всегда говорю: "Очень важно в жизни мечтать". Очень важно мечтать. Но этого недостаточно. Очень важно делать все для того, чтобы твоя мечта стала реальностью. Может быть, кто-то не будет верить, кто-то будет усмехаться, кто-то будет шутить по поводу твоей мечты, но, если ты сам веришь в себя и веришь в свои силы, любая мечта, которая у тебя есть, станет реальностью. Мечтал стать летчиком – сделал я себе лицензию. Даже почти чуть не купил самолет", – сказал Кличко.

Он отметил, что знакомые высмеивали его желание победить Тайсона.

"Мечтал стать чемпионом мира. И я делился с ребятами, когда впервые увидел бой Майка Тайсона во время перестройки, в 86-м году. Мы имели возможность смотреть этот бой по телевизору. И я ребятам говорю: "Когда-нибудь я стану чемпионом мира и побью Тайсона, заберу его пояс". И прошло много лет. Надо мной смеялись: "Такой худой хочет побить Тайсона… Он такая машина, монстр!" Тем не менее я очень рад был, когда я пригласил своих одноклассников, с кем смотрел тогда на кухне этот бой, поставил на стол тот же самый пояс, принес с собой, которым владел Майк Тайсон в свое время, которым владел Леннокс Льюис, великий Мухаммед Али, но этот пояс уже принадлежал мне. То есть детская мечта стала реальностью", – подчеркнул Кличко.

"Готов ли я к объединению с Разумковым? Не исключаю". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube