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Кличко: В 1986 году мы смотрели по телевизору бой Тайсона. И я говорю: "Когда-нибудь я побью Тайсона и заберу его пояс". Надо мной смеялись: "Такой худой хочет побить Тайсона"

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Кличко: Я всегда говорю: "Очень важно в жизни мечтать"
Кличко: Я всегда говорю: "Очень важно в жизни мечтать"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Мэр Киева, бывший боксер Виталий Кличко в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что мечтал победить на ринге американского боксера Майка Тайсона.

"Я всегда говорю: "Очень важно в жизни мечтать". Очень важно мечтать. Но этого недостаточно. Очень важно делать все для того, чтобы твоя мечта стала реальностью. Может быть, кто-то не будет верить, кто-то будет усмехаться, кто-то будет шутить по поводу твоей мечты, но, если ты сам веришь в себя и веришь в свои силы, любая мечта, которая у тебя есть, станет реальностью. Мечтал стать летчиком – сделал я себе лицензию. Даже почти чуть не купил самолет", – сказал Кличко.

Он отметил, что знакомые высмеивали его желание победить Тайсона.

"Мечтал стать чемпионом мира. И я делился с ребятами, когда впервые увидел бой Майка Тайсона во время перестройки, в 86-м году. Мы имели возможность смотреть этот бой по телевизору. И я ребятам говорю: "Когда-нибудь я стану чемпионом мира и побью Тайсона, заберу его пояс". И прошло много лет. Надо мной смеялись: "Такой худой хочет побить Тайсона… Он такая машина, монстр!" Тем не менее я очень рад был, когда я пригласил своих одноклассников, с кем смотрел тогда на кухне этот бой, поставил на стол тот же самый пояс, принес с собой, которым владел Майк Тайсон в свое время, которым владел Леннокс Льюис, великий Мухаммед Али, но этот пояс уже принадлежал мне. То есть детская мечта стала реальностью", – подчеркнул Кличко.

"Готов ли я к объединению с Разумковым? Не исключаю". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Впервые на профессиональном боксерском ринге Кличко выступил в 1996-м. Всего он провел 47 боев, в которых одержал 45 побед, 41 из них – нокаутом. Поражений на профессиональном ринге у Кличко было только два: от Криса Берда (2000) и Леннокса Льюиса (2003). За всю профессиональную карьеру украинец ни разу не был ни в нокдауне, ни в нокауте.

Кличко был обладателем титула чемпиона мира по версиям WBO, WBC и The Ring. Последний бой на профессиональном ринге провел в сентябре 2012 года. Кличко – первый член Международного зала боксерской славы из Украины.

С 2014 года занимает пост мэра Киева.

Майк Тайсон завершил карьеру в 2005 году. С 1985 года американец провел 58 боев, победив в 50 из них, шесть завершились поражением Тайсона, а два боя – вничью.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: бокс, Виталий Кличко, Майк Тайсон
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