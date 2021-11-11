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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Кличко: Все говорят: "Неужели это ваша мама?! Как она молодо выглядит". Мама говорит: "Мне так неудобно. Все думают, что я тебя родила в 12"

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Виталий Кличко (справа): Нет ни одного дня, когда я не звоню брату
Виталий Кличко (справа): Нет ни одного дня, когда я не звоню брату
Фото: Кличко – мер / Facebook

Мэр Киева в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал об отношениях с братом и матерью.

Кличко отметил, что его матери сейчас 72 года.

"Достаточно высокая, стройная, молодо выглядит. И когда прогуливаемся и кого-то знакомого встречаем, говорят: "А кто это?" – "Мама. Разрешите представить". – "Неужели это мама?! Как она молодо выглядит…" Мама говорит: "Мне так неудобно… Все думают, что я тебя родила в 12", – поделился политик.

На вопрос, чем его мать сейчас занимается, он напомнил, что она пенсионерка. 

"Чем пенсионеры занимаются? Читает, занимается воспитанием внуков, здоровьем занимается, помогает брату. Потому что у него такая девочка – солнечная, очень маленькая, ей шесть лет. Внуками. Больше внуками", – рассказал Кличко.

По его словам, мать не говорит ему и его брату, Владимиру Кличко, что гордится ими, но благодарит бога за "таких прекрасных сыновей". 

"А я могу сказать так: на самом деле атмосфера в семье и семейные ценности всегда были ключевой составляющей. И это не секрет, что один из самых близких людей в мире – это мой брат. Мы вместе выросли, вместе занимались спортом, вместе по гарнизонам, хулиганили вместе, выступали вместе… Но сейчас уже развела нас немножко судьба. Ну как "развела судьба"? Нет ни одного дня, когда я не звоню брату. Может быть, бывает, пропускаю один день, два, когда не звоню маме, но обязательно контакт с самыми близкими людьми должен быть. Это самое ценное, что есть в жизни", – сказал Кличко. 

"Готов ли я к объединению с Разумковым? Не исключаю". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Кличко занимает пост мэра Киева с 2014 года. С 1996 года женат на фотомодели и певице, а в прошлом гимнастке Наталье. У пары трое детей:  Егор-Дэниел (2000), Елизавета-Виктория (2002) и Максим-Александр (2005). В начале сентября 2021 года Кличко говорил, что видится с женой несколько раз в год.

Его брат, Владимир Кличко, после завершения боксерской карьеры живет и работает за границей. С 2009 года встречался с американской актрисой Хайден Панеттьери. В декабре 2014-го у них родилась дочь Кайя Евдокия Кличко. В августе 2018 года стало известно, что Кличко и Панеттьери расстались.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Кличко, Виталий Кличко, семья, мать
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