Кличко: Все говорят: "Неужели это ваша мама?! Как она молодо выглядит". Мама говорит: "Мне так неудобно. Все думают, что я тебя родила в 12"

Виталий Кличко (справа): Нет ни одного дня, когда я не звоню брату Фото: Кличко – мер / Facebook

Кличко отметил, что его матери сейчас 72 года.

"Достаточно высокая, стройная, молодо выглядит. И когда прогуливаемся и кого-то знакомого встречаем, говорят: "А кто это?" – "Мама. Разрешите представить". – "Неужели это мама?! Как она молодо выглядит…" Мама говорит: "Мне так неудобно… Все думают, что я тебя родила в 12", – поделился политик.

На вопрос, чем его мать сейчас занимается, он напомнил, что она пенсионерка.

"Чем пенсионеры занимаются? Читает, занимается воспитанием внуков, здоровьем занимается, помогает брату. Потому что у него такая девочка – солнечная, очень маленькая, ей шесть лет. Внуками. Больше внуками", – рассказал Кличко.

По его словам, мать не говорит ему и его брату, Владимиру Кличко, что гордится ими, но благодарит бога за "таких прекрасных сыновей".

"А я могу сказать так: на самом деле атмосфера в семье и семейные ценности всегда были ключевой составляющей. И это не секрет, что один из самых близких людей в мире – это мой брат. Мы вместе выросли, вместе занимались спортом, вместе по гарнизонам, хулиганили вместе, выступали вместе… Но сейчас уже развела нас немножко судьба. Ну как "развела судьба"? Нет ни одного дня, когда я не звоню брату. Может быть, бывает, пропускаю один день, два, когда не звоню маме, но обязательно контакт с самыми близкими людьми должен быть. Это самое ценное, что есть в жизни", – сказал Кличко.

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