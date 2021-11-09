Кличко: Ни одна наша встреча с Зеленским не проходила в легкой форме. Юмором там не попахивало

Кличко: В боксе на самом деле я бил в голову, а не меня Фото: Віталій Кличко / Facebook

Гордон спросил, как проходят встречи Кличко и Зеленского и шутят ли на них участники.

"Нет, у нас серьезные… Кстати, я никогда не задумывался об этом. Ни одна из встреч, которые были, не проходила в легкой форме. Юмором там не попахивало. Они достаточно были серьезные", – сказал Кличко.

Журналист привел в пример историю одного из свидетелей, согласно которой Кличко однажды заявил президенту: "Ну, меня часто били в голову на ринге, и я многого не понимаю".

"Это троллинг высшего класса был?" – уточнил Гордон.

"Не-не-не, по-другому было. Хорошо, расскажу вам нюансы. Когда говорят многие вещи, я говорю: "Извините, пожалуйста…" Когда идет манипуляция, чего я очень боюсь. Я не силен в манипуляциях и никогда в это поле не захожу... Действительно, такая фраза была. Она по-другому звучала. "Извините, я могу что-то забыть. Плюс боксерское прошлое: может быть, какие-то провалы в памяти, но этого я не помню". Так это звучало", – пояснил Кличко.

Он подчеркнул, что про "били в голову" не говорил.

"В боксе на самом деле я бил в голову, а не меня", – отметил чемпион мира по боксу.

Кличко добавил, что до местных выборов в 2020 году Зеленский год с ним не общался, "после выборов коротко пообщались, затем снова пауза была еще раз год".

Интервью с Кличко выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00