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Кубок Федерации по теннису. Украина выиграла у Эстонии и будет бороться за выход в Мировую группу

Теннисистки сборной Украины выиграли турнир в Первой Евро-Африканской зоны Кубка Федерации, обыграв в матчевой встрече сборную Эстонии со счетом 2:1. Свой поединок проиграла Элина Свитолина.

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Из украинок проиграла только Свитолина
Из украинок проиграла только Свитолина
Фото: ЕРА

8 февраля женская сборная Украины по теннису в финальном матче турнира Первой Евро-Африканской зоны Кубка Федерации обыграла сборную Эстонии. Об этом сообщает "Большой теннис Украины".

Украинки встречались с эстонками как победители двух групп зоны.

Матчевая встреча завершилась со счетом 2:1.

В первом поединке украинка Даяна Ястремская обыграла Елену Малыгину со счетом 6:3, 6:1, во втором Элина Свитолина уступила Анетт Контавейт – 3:6, 7:6, 2:6, а в решающем, парном поединке Ястремская и Марта Костюк победили Контавейт и Малыгину – 6:2, 6:0.

В апреле украинки продолжат борьбу за выход в Мировую группу Кубка Федерации.

Теги: Украина, Эстония, теннис, сборная Украины, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк, Кубок Федерации
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