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Кубок Федерации по теннису. Украина обыграла Болгарию

Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Катарина Завацкая одержали победы в своих матчах против оппоненток из Болгарии в розыгрыше теннисного Кубка Федерации.

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Свитолина принесла своей сборной решающую победу в противостоянии с Болгарией
Свитолина принесла своей сборной решающую победу в противостоянии с Болгарией
Фото: Федерація Тенісу України / Facebook

Сборная Украины по теннису 6 февраля выиграла у команды Болгарии в стартовом матче группы А первой Евро-африканской зоны, сообщает "Большой теннис Украины".

Вначале вторая ракетка Украины Даяна Ястремская обыграла Изабеллу Шиникову – 6:2, 6:1.

Затем лидер украинского тенниса Элина Свитолина одолела Викторию Томову – 7:6, 6:3.

В парном матче Леся Цуренко / Катарина Завацкая оказались сильнее болгарского дуэта Гергана Топалова / Петя Аршинкова – 6:2, 6:1.

За первое место в группе украинки поспорят со сборной Хорватии.

Игры первой Евро-африканской зоны проходят в Таллинне.

Теги: теннис, Болгария, сборная Украины, Элина Свитолина, Таллинн, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Кубок Федерации
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