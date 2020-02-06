Кубок Федерации по теннису. Украина обыграла Болгарию

Сборная Украины по теннису 6 февраля выиграла у команды Болгарии в стартовом матче группы А первой Евро-африканской зоны, сообщает "Большой теннис Украины".
Вначале вторая ракетка Украины Даяна Ястремская обыграла Изабеллу Шиникову – 6:2, 6:1.
Затем лидер украинского тенниса Элина Свитолина одолела Викторию Томову – 7:6, 6:3.
В парном матче Леся Цуренко / Катарина Завацкая оказались сильнее болгарского дуэта Гергана Топалова / Петя Аршинкова – 6:2, 6:1.
За первое место в группе украинки поспорят со сборной Хорватии.
Игры первой Евро-африканской зоны проходят в Таллинне.