Международный паралимпийский комитет оставил в силе результаты соревнований по толканию ядра, победу в которых одержал украинец

Апелляции трех спортсменов из Австралии, Эквадора и Малайзии, которые участвовали в финале соревнований по толканию ядра класса F20, были отклонены.

"Решение основано на правиле 5.5 Всемирной федерации паралимпийской легкой атлетики "Отказ явиться в кол-рум", в котором говорится, что в случае отсутствия спортсменов в комнате ожидания соревнований в соответствующее время, опубликованное в расписании, их результаты будут отображены как DNS (неявка)", – сказано в заявлении.

Как пояснили в комитете, в соответствии с этим правилом спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях, в то время как рефери изучал, почему спортсмены опоздали в комнату ожидания. Рассмотрев доводы, судья определил, что у них не было на это уважительной причины.

Апелляционное жюри поддержало решение рефери и подтвердило дисквалификацию этих спортсменов из-за неявки.

Толкателя ядра из Малайзии Мухаммада Зияда Золкефли лишили золотой медали после выступления на Паралимпийских играх из-за протеста представителей Украины. После окончания соревнований и объявления результатов итоговый протокол был изменен. Результаты малайзийского спортсмена аннулировали, поскольку Золкефли опоздал в кол-рум до старта соревнований. В итоге золотую медаль по толканию ядра класса F20 получил украинец Максим Коваль.

После этого малайзийцы начали атаковать страницы украинских СМИ в соцсетях. В частности, они писали "Коваль украл золото", "Позор Паралимпиаде" и "Позор Украине".