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Мини-турнир для определения победителя Лиги чемпионов 2020 может пройти в Лиссабоне – СМИ

По информации Bild, Лиссабон, Франкфурт-на-Майне и Москва претендовали на организацию решающих матчей футбольной Лиги чемпионов; у португальской столицы наилучшие шансы.

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Трофей победителя Лиги чемпионов планируется разыграть в августе
Трофей победителя Лиги чемпионов планируется разыграть в августе
Фото: ЕРА

17 июня УЕФА должен утвердить формат определения победителя Лиги чемпионов 2020. Если будет принято решение организовать блиц-турнир четырех или восьми команд, лучшие шансы на его проведение имеет Лиссабон. Об этом 7 июня сообщило немецкое издание Bild.

Организовать турнир хотели также Москва и Франкфурт-на-Майне. Российская столица выбыла из числа претендентов из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.

Как пишет Bild, в УЕФА предпочли бы португальскую столицу по ряду критериев. В частности, в Лиссабоне можно задействовать несколько стадионов (во Франкфурте нормам Лиги чемпионов соответствует только один). Кроме того, все португальские команды выбыли из турнира, а немецкие "Бавария" и "Лейпциг" продолжают борьбу.

Также в Лиссабоне больше гостиниц, что важно для соблюдения норм эпидбезопасности и социальной дистанции.

23 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции УЕФА официально отложил проведение финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые были запланированы на май 2020 года. Предположительно, еврокубки возобновятся после окончания национальных первенств. По информации СМИ, определить победителя Лиги чемпионов в УЕФА планируют 29 августа.

Изначально местом проведения финала был назван Стамбул.

Теги: футбол, Москва, УЕФА, Лига чемпионов, Стамбул, Франкфурт-на-Майне, Лиссабон
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