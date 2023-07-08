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Молодежный чемпионат Европы по футболу выиграла Англия. Команда не пропустила ни одного мяча в шести поединках

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Финальный матч проходил в Грузии
Финальный матч проходил в Грузии
Фото: ЕРА

8 июля в грузинском городе Батуми состоялся финал молодежного (U21) чемпионата Европы по футболу, в котором сборная Англии обыграла сборную Испании. Об этом сообщает сайт УЕФА.

На четвертой компенсированной минуте первого тайма полузащитник "Ливерпуля" Куртис Джонс открыл счет. Его точный удар оказался единственным в матче.

Итоговый результат – 1:0 в пользу Англии.

Согласно статистическим данным, испанцы владели мячом в полтора раза больше (40% против 60%), но забить не смогли, хотя арбитр только ко второму тайму компенсировал дополнительные 12 минут игрового времени.

Сборная Англии сыграла в финальной части Евро 2023 шесть матчей и ни разу не пропустила, выиграв все свои поединки. В групповом турнире англичане с одинаковым счетом 2:0 обыграли Чехию, Израиль и Германию, в четвертьфинале победили Португалию 1:0, а в полуфинале – Израиль 3:0.

Общая разница забитых и пропущенных мячей у сборной Англии – 11:0.

Контекст:

Финальный турнир Евро 2023 (U21) проходил в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля.

В нем принимала участие сборная Украины. В матчах группового турнира украинцы обыграли сборные Хорватии (2:0) и Румынии (1:0), а с Испанией сыграла вничью 2:2. В четвертьфинале команда Руслана Ротаня победила Францию 3:1. В полуфинальном поединке сборная Украины уступила сборной Испании 1:5.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, Грузия, Батуми, сборная Испании, сборная Англии, чемпионат Европы, финал, турнир
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