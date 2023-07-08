Молодежный чемпионат Европы по футболу выиграла Англия. Команда не пропустила ни одного мяча в шести поединках

На четвертой компенсированной минуте первого тайма полузащитник "Ливерпуля" Куртис Джонс открыл счет. Его точный удар оказался единственным в матче.
Итоговый результат – 1:0 в пользу Англии.
Согласно статистическим данным, испанцы владели мячом в полтора раза больше (40% против 60%), но забить не смогли, хотя арбитр только ко второму тайму компенсировал дополнительные 12 минут игрового времени.
Сборная Англии сыграла в финальной части Евро 2023 шесть матчей и ни разу не пропустила, выиграв все свои поединки. В групповом турнире англичане с одинаковым счетом 2:0 обыграли Чехию, Израиль и Германию, в четвертьфинале победили Португалию 1:0, а в полуфинале – Израиль 3:0.
Общая разница забитых и пропущенных мячей у сборной Англии – 11:0.
Финальный турнир Евро 2023 (U21) проходил в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля.
В нем принимала участие сборная Украины. В матчах группового турнира украинцы обыграли сборные Хорватии (2:0) и Румынии (1:0), а с Испанией сыграла вничью 2:2. В четвертьфинале команда Руслана Ротаня победила Францию 3:1. В полуфинальном поединке сборная Украины уступила сборной Испании 1:5.