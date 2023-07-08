Молодежный чемпионат Европы по футболу выиграла Англия. Команда не пропустила ни одного мяча в шести поединках

На четвертой компенсированной минуте первого тайма полузащитник "Ливерпуля" Куртис Джонс открыл счет. Его точный удар оказался единственным в матче.

Итоговый результат – 1:0 в пользу Англии.

Согласно статистическим данным, испанцы владели мячом в полтора раза больше (40% против 60%), но забить не смогли, хотя арбитр только ко второму тайму компенсировал дополнительные 12 минут игрового времени.

Сборная Англии сыграла в финальной части Евро 2023 шесть матчей и ни разу не пропустила, выиграв все свои поединки. В групповом турнире англичане с одинаковым счетом 2:0 обыграли Чехию, Израиль и Германию, в четвертьфинале победили Португалию 1:0, а в полуфинале – Израиль 3:0.

Общая разница забитых и пропущенных мячей у сборной Англии – 11:0.