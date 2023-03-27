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На турнире WTA-1000 в Майами обе украинки прошли в четвертьфинал парного разряда

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27 марта играла пара с Калининой
27 марта играла пара с Калининой
Фото: ЕРА

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Людмила Киченок в разных парах пробились в третий круг (четвертьфинал) турнира WTA-1000 Miami Open (США), который называют "пятым турниром Большого шлема". Об этом сообщает сайт WTA.

Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко из Латвии в двух сетах переиграли 26 марта россиянок Веронику Кудерметову и Людмилу Самсонову – 7:6, 7:6.

В четвертьфинале украинка и латвийка выйдут на корт против победителя противостояния между Лейлой Фернадес (Канада) / Тэйлор Таунсенд (США) и Беатрис Аддад Мая (Бразилия) / Джулиана Олмос (Мексика).

Калинина в паре с Ириной-Камелией Бегу из Румынии играли 27 марта против китаянок Сюй Ифань и Ян Чжаосюань. Результат поединка – 7:6, 6:2 в пользу украинки и румынки.

В следующем круге их соперницами станут Магда Линетт из Польши и Бернарда Пера из США.

Контекст:

Miami Open проходит на хардовом покрытии в американском Майами. В 2023 году – с 21 марта по 2 апреля. Призовой фонд женского турнира – $8,8 млн.

В одиночном разряде Miami Open стартовали три украинки: Калинина, Леся Цуренко и Марта Костюк. Во втором круге играли Калинина и Костюк, но обе проиграли.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, теннис, Майами, WTA, Людмила Киченок, Ангелина Калинина, украинки, турнир
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