На турнире WTA-1000 в Майами обе украинки прошли в четвертьфинал парного разряда

Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко из Латвии в двух сетах переиграли 26 марта россиянок Веронику Кудерметову и Людмилу Самсонову – 7:6, 7:6.

В четвертьфинале украинка и латвийка выйдут на корт против победителя противостояния между Лейлой Фернадес (Канада) / Тэйлор Таунсенд (США) и Беатрис Аддад Мая (Бразилия) / Джулиана Олмос (Мексика).

Калинина в паре с Ириной-Камелией Бегу из Румынии играли 27 марта против китаянок Сюй Ифань и Ян Чжаосюань. Результат поединка – 7:6, 6:2 в пользу украинки и румынки.

В следующем круге их соперницами станут Магда Линетт из Польши и Бернарда Пера из США.