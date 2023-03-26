На турнире WTA в Майами две украинки из трех преодолели первый круг парного разряда

Калинина прекратила борьбу в одиночом разряде и продолжает в парном Фото: ЕРА

Людмила Киченок 24 марта в паре с Еленой Остапенко из Латвии (сеяны на турнире третьими) со счетом 3:6, 6:1, 10:8 обыграли американок Даниэль Коллинс и Пэйтон Стирнс.

В тот же день Калинина в паре с Ириной-Камелией Бегу из Румынии играли против японок Сюко Аоямы и Эны Сибахары и одержали победу с результатом 3:6, 6:1, 10:6.

Накануне пыталась пробиться во второй круг парного разряда и Надежда Киченок, но ее первый матч с новой партнершей, Софией Кенин из США, завершился поражением. Со счетом 3:6, 7:6, 13:15 они уступили американке Николь Меликар-Мартинес и австралийке /Эллен Перес.

Во втором круге Калинина и Бегу сыграют против китайской пары Сюй Ифань / Ян Чжаосюань (сеяные пятыми), а Киченок и Остапенко – против россиянок Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой.

В одиночном разряде Miami Open стартовали три украинки: Калинина, Леся Цуренко и Марта Костюк. Во втором круге играли Калинина и Костюк, но обе проиграли: Калинина – Кенин (3:6, 4:6), Костюк – россиянке Анастасии Потаповой (1:6, 3:6).