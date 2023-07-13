На Wimbledon в финал микста вышла пара с украинкой Людмилой Киченок

Соперниками украинско-хорватского дуэта, который сеян на турнире седьмым, были британцы Оливия Николлс и Джонни О'Мара.
Киченок и Павич выиграли с результатом 7:6, 4:6, 6:3.
В финале они сыграют с Сюй Ифань из Китая и Йораном Флигеном из Бельгии. Поединок запланирован на 13 июля.
Портал "Большой теннис Украины" отмечает, что Киченок и Павич провели вместе восемь игр и победили в семи из них.
Людмила Киченок в финале турнира Большого шлема сыграет впервые в карьере, для Павича финал на этом уровне уже 12-й, в том числе в миксте – пятый.
В 2023 году Wimbledon проходит с 3-го по 16 июля на травяном покрытии. Призовой фонд турнира – £44,7 млн ($57 млн).
В одиночном разряде женского турнира Wimbledon продолжает борьбу украинка Элина Свитолина, 13 июля она сыграет в полуфинале.