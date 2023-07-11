Свитолина прокомментировала свою победу на Wimbledon над первой ракеткой мира Швентек из Польши

"Трудно найти слова", – коротко подписала снимки спортсменка, на которых запечатлены самые яркие моменты поединка.

Контекст:

Матч со Швентек продолжался 2 часа 41 минуту. Свитолина сравняла счет в личных встречах со Швентек (1:1) и второй раз за карьеру вышла в полуфинал Wimbledon(впервые – в 2019 году).

В полуфинале Свитолина сыграет против Маркеты Вондроушовой (№42 WTA) из Чехии, победившей в четвертьфинале американку Джессику Пегулу (№4 WTA).

В 2023 году Wimbledon проходит с 3 по 16 июля на травяном покрытии. Призовой фонд турнира – £44,7 млн ($57 млн).

Свитолина замужем за французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Они поженились летом 2021 года.

15 октября 2022-го спортсменка сообщила, что у них родилась дочь. Семья проживает в Монако.