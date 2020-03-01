Новозеландский боксер Паркер объявил о желании провести бой с победителем поединка Усик – Чисора

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Джозеф Паркер из Новой Зеландии после победы в очередном бое в ночь на 1 марта заявил о желании сразиться с победителем поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой. Паркер уверен, что Усик победит Чисору.

Паркер (на фото слева) надеется на поединок в конце 2020 года Фото: ЕРА

Новозеландский боксер, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер заявил после победного боя в ночь на 1 марта против американца Шонделла Терелла Винтерса, что хочет сразиться с победителем поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Паркер считает, что Усик победит Чисору. По словам новозеландского спортсмена, Усик быстрый, а у Чисоры "есть удар".

Экс-чемпион мира не исключает, что его бой с Усиком как победителем поединка с Чисорой состоится в конце 2020 года.

Паркер победил Винтерса в Сан-Франциско (США), завершив бой нокаутом в пятом раунде, сообщает BoxingNews.

Бой Усика с Чисорой запланирован на 23 мая, он пройдет в Лондоне.

Украинец начал карьеру профессионального боксера в 2013 году. С тех пор он выступал в первом тяжелом весе. Усик провел 16 поединков, в каждом из них стал победителем, в том числе 12 раз нокаутировав соперника. После этого он решил перейти в более тяжелую весовую категорию.

13 октября 2019 года Усик провел дебютный бой в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна, которого победил в седьмом раунде.