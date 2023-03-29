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Обе украинские теннисистки проиграли в четвертьфиналах парного разряда турнира WTA в Майами

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На турнире в Майами Калинина играла и в парном разряде, и в одиночном
На турнире в Майами Калинина играла и в парном разряде, и в одиночном
Фото: ЕРА

28 марта в американском городе Майами украинские теннисистки Ангелина Калинина и Людмила Киченок в разных парах проиграли свои четвертьфинальные поединки на турнире WTA 1000 Miami Open. Об этом сообщает сайт Женской теннисной ассоциации.

Сеяные на турнире третьими Киченок и Елена Остапенко из Латвии со счетом 6:2, 6:7, 8:10 уступили паре Лейла Фернадес (Канада) / Тэйлор Таунсенд (США).

Калинина в паре с Ириной-Камелией Бегу из Румынии играли против Магды Линетт из Польши и Бернарды Перы из США и проиграли в двух сетах – 3:6, 6:7.

Призовые проигравшим на четвертьфинальной стадии парного разряда турнира в Майами составляют $62,6 тыс.

Контекст:

Miami Open проходит на хардовом покрытии в американском Майами. В 2023 году – с 21 марта по 2 апреля. Призовой фонд женского турнира – $8,8 млн.

В одиночном разряде Miami Open стартовали три украинки: Калинина, Леся Цуренко и Марта Костюк. Цуренко вылетела в первом круге, во второй пробились Калинина и Костюк, но обе проиграли.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, теннис, Майами, WTA, Людмила Киченок, Ангелина Калинина, украинки, турнир
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