Обе украинские теннисистки проиграли в четвертьфиналах парного разряда турнира WTA в Майами

Сеяные на турнире третьими Киченок и Елена Остапенко из Латвии со счетом 6:2, 6:7, 8:10 уступили паре Лейла Фернадес (Канада) / Тэйлор Таунсенд (США).

Калинина в паре с Ириной-Камелией Бегу из Румынии играли против Магды Линетт из Польши и Бернарды Перы из США и проиграли в двух сетах – 3:6, 6:7.

Призовые проигравшим на четвертьфинальной стадии парного разряда турнира в Майами составляют $62,6 тыс.

Контекст:

Miami Open проходит на хардовом покрытии в американском Майами. В 2023 году – с 21 марта по 2 апреля. Призовой фонд женского турнира – $8,8 млн.

В одиночном разряде Miami Open стартовали три украинки: Калинина, Леся Цуренко и Марта Костюк. Цуренко вылетела в первом круге, во второй пробились Калинина и Костюк, но обе проиграли.