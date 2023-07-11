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В УАФ заявили, что суд не продлил отстранение арестованного Павелко от должности президента ассоциации

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В УАФ утверждают, что суд не продлил действие решения об отстранении Павелко от должности
В УАФ утверждают, что суд не продлил действие решения об отстранении Павелко от должности
Фото: Павел Дацковский / Gordonua.com

Шевченковский суд Львова 11 июля не продлил решение об отстранении Андрея Павелко от должности президента Украинской ассоциации футбола. Об этом заявила 11 июля пресс-служба УАФ со ссылкой на адвокатов ассоциации.

В УАФ заметили, что указанное решение об отстранении, продление срока действия которого постоянно требовали прокуроры, так и не вступило в законную силу.

17 февраля украинский журналист Константин Андриюк сообщил в Telegram, что Печерский районный суд Киева принял решение отстранить Павелко от должности президента УАФ на месяц и опубликовал фото решения суда.

В заявлении пресс-службы УАФ, обнародованном позднее в Facebook, решение суда назвали "необоснованным" и "направленным на дискредитацию руководства организации" и заверили, что Павелко продолжает исполнять обязанности президента ассоциации.

Шевченковский районный суд Львова 16 июня удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения Павелко, отправив его под арест на 60 суток до 14 августа. Как писал Footballhub, прокурор просил изменить меру пресечения, так как Павелко проигнорировал предыдущее решение суда в части отстранения от должности главы УАФ.

Контекст:

Павелко возглавляет Украинскую ассоциацию футбола (ранее – Федерация футбола Украины) с марта 2015 года. В 2014–2019 годах он был депутатом Верховной Рады от Блока Петра Порошенко.

22 ноября 2022 года портал FootballHub сообщил, что Павелко и генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому сообщено о подозрении. В тексте документа, который опубликовало СМИ, говорилось, что Павелко подозревают в завладении средствами путем злоупотребления служебным положением. Печерский райсуд Киева избрал для Павелко меру пресечения в виде ареста (до 22 января 2023 года) с альтернативой внесения 9 млн 880 тыс. грн залога. Залог за него был внесен.

В чем именно подозревают Записоцкого, не сообщалось. Ему, как пишет FootballHub, суд тоже избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 9,8 млн грн залога.

В УАФ после ознакомления с текстами подозрений заявили, что "дело развалится у первого же судьи", поскольку основывается на фальсификации материалов и является заказным. Ассоциация сообщала, что речь идет о деле по строительству завода по производству футбольного покрытия.

Теги: футбол, арест, Андрей Павелко, суды, УАФ
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