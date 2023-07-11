В УАФ заявили, что суд не продлил отстранение арестованного Павелко от должности президента ассоциации

В УАФ утверждают, что суд не продлил действие решения об отстранении Павелко от должности Фото: Павел Дацковский / Gordonua.com

В УАФ заметили, что указанное решение об отстранении, продление срока действия которого постоянно требовали прокуроры, так и не вступило в законную силу.

17 февраля украинский журналист Константин Андриюк сообщил в Telegram, что Печерский районный суд Киева принял решение отстранить Павелко от должности президента УАФ на месяц и опубликовал фото решения суда.

В заявлении пресс-службы УАФ, обнародованном позднее в Facebook, решение суда назвали "необоснованным" и "направленным на дискредитацию руководства организации" и заверили, что Павелко продолжает исполнять обязанности президента ассоциации.

Шевченковский районный суд Львова 16 июня удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения Павелко, отправив его под арест на 60 суток до 14 августа. Как писал Footballhub, прокурор просил изменить меру пресечения, так как Павелко проигнорировал предыдущее решение суда в части отстранения от должности главы УАФ.