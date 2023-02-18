Журналист Андриюк: Как такое возможно, что гражданин РФ руководит футболом всей Киевской области? Ну, конечно, Павелко этого не знал

"Похоже, найден один из агентов "российского следа". Именно того следа, который, по мнению УАФ и Андрея Павелко, препятствует светлому будущему украинского футбола и его честному руководителю. Засуха Андрей Анатольевич. Владелец паспорта Российской Федерации (красные квадратики – паспорт активный). И в то же время – председатель Киевской областной ассоциации футбола. И одновременно – член исполкома УАФ. Как такое возможно, что гражданин РФ руководит футболом всей Киевской области? Ну, конечно, Андрей Павелко этого не знал. А откуда он мог знать, вы видели его встречу с журналистами? Он в УАФ, похоже, вообще ни за что не отвечает", – написал Андриюк.

Он добавил, что Украинской ассоциации футбола нужно заняться агентами России в своем составе.

"Андрей Васильевич, не благодарите, никакой доли заносить не надо! Просто реагируйте на агента РФ у вас под боком! И спасете не только себя! Вы спасете весь украинский футбол от агентов "страны 404". В вашем же исполкоме!" – резюмировал журналист.