Победительницей Wimbledon 2023 стала Вондроушова. Именно ей в полуфинале проиграла украинка Свитолина

28-летняя Жабер является шестой ракеткой мира, 24-летняя Вондроушева – 42-й.
Менее рейтинговой теннисистке удалось выиграть в двух сетах – 6:4, 6:4.
Сайт Wimbledon подчеркивает, что теннисистка из Чехии ранее на этом турнире не проходила дальше второго круга, а сейчас выиграла его впервые в карьере, по ходу финального поединка выиграв пять геймов подряд.
В решающий этап Вондроушова попала, обыграв в полуфинале украинскую теннисистку Элину Свитолину.
В 2023 году Wimbledon проходит с 3-го по 16 июля на травяном покрытии. Призовой фонд турнира – £44,7 млн ($57 млн).
В смешанном парном разряде (миксте) победителями Wimbledon стали украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Мате Павичем из Хорватии.