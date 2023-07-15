Победительницей Wimbledon 2023 стала Вондроушова. Именно ей в полуфинале проиграла украинка Свитолина

28-летняя Жабер является шестой ракеткой мира, 24-летняя Вондроушева – 42-й.

Менее рейтинговой теннисистке удалось выиграть в двух сетах – 6:4, 6:4.

Сайт Wimbledon подчеркивает, что теннисистка из Чехии ранее на этом турнире не проходила дальше второго круга, а сейчас выиграла его впервые в карьере, по ходу финального поединка выиграв пять геймов подряд.

В решающий этап Вондроушова попала, обыграв в полуфинале украинскую теннисистку Элину Свитолину.