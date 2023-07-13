Украинка Людмила Киченок в паре с теннисистом из Хорватии выиграли Wimbledon в миксте

Соперниками украинско-хорватского дуэта, который сеян на турнире седьмым, были Сюй Ифань из Китая и Йоран Флиген из Бельгии.

Киченок и Павич были близки к победе по итогам двух сетов, но не сумели выиграть тай-брейк – 9:11.

Итоговый результат поединка – 6:4, 6:7, 6:3.

Для украинки это был первый в карьере финал турнира Большого шлема, а для Павича – 12-й, в том числе в миксте – пятый.

Финал в Англии был девятым совместным поединком для украинки и хорвата, проиграли они только один раз.