Украинка Людмила Киченок в паре с теннисистом из Хорватии выиграли Wimbledon в миксте

Соперниками украинско-хорватского дуэта, который сеян на турнире седьмым, были Сюй Ифань из Китая и Йоран Флиген из Бельгии.
Киченок и Павич были близки к победе по итогам двух сетов, но не сумели выиграть тай-брейк – 9:11.
Итоговый результат поединка – 6:4, 6:7, 6:3.
Для украинки это был первый в карьере финал турнира Большого шлема, а для Павича – 12-й, в том числе в миксте – пятый.
Финал в Англии был девятым совместным поединком для украинки и хорвата, проиграли они только один раз.
В 2023 году Wimbledon проходит с 3-го по 16 июля на травяном покрытии. Призовой фонд турнира – £44,7 млн ($57 млн).
В одиночном разряде женского турнира Wimbledon 13 июля проиграла последняя представительница Украины Элина Свитолина, в полуфинале она уступила Маркете Вондроушовой из Чехии.