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Украинка Людмила Киченок в паре с теннисистом из Хорватии выиграли Wimbledon в миксте

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Павич и Киченок сыграли вместе девять поединков
Павич и Киченок сыграли вместе девять поединков
Фото: ЕРА

13 июля на турнире из серии Большого шлема Wimbledon украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Мате Павичем из Хорватии выиграли финал смешанного парного разряда (микста). Об этом сообщил сайт соревнований.

Соперниками украинско-хорватского дуэта, который сеян на турнире седьмым, были Сюй Ифань из Китая и Йоран Флиген из Бельгии.

Киченок и Павич были близки к победе по итогам двух сетов, но не сумели выиграть тай-брейк – 9:11.

Итоговый результат поединка – 6:4, 6:7, 6:3.

Для украинки это был первый в карьере финал турнира Большого шлема, а для Павича – 12-й, в том числе в миксте – пятый.

Финал в Англии был девятым совместным поединком для украинки и хорвата, проиграли они только один раз.

Контекст:

В 2023 году Wimbledon проходит с 3-го по 16 июля на травяном покрытии. Призовой фонд турнира – £44,7 млн ($57 млн).

В одиночном разряде женского турнира Wimbledon 13 июля проиграла последняя представительница Украины Элина Свитолина, в полуфинале она уступила Маркете Вондроушовой из Чехии.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: теннис, Хорватия, соревнования, Wimbledon, Людмила Киченок, финал, турнир
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