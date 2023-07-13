Свитолина проиграла в полуфинале Wimbledon

Матч украинки, занимающей 76-е место в мировом рейтинге, против 42-й ракетки мира из Чехии продолжался один час и 14 минут.

Итоговый счет – 6:3, 6:3.

Свитолина ранее была первой ракеткой Украины, пока после рождения дочери в октябре 2022 года не сделала паузу в выступлениях на высшем уровне. За карьеру Свитолина заработала $21,89 млн.