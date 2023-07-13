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Свитолина проиграла в полуфинале Wimbledon

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Свитолина ранее была первой ракеткой Украины
Свитолина ранее была первой ракеткой Украины
Фото: ЕРА

13 июля украинская теннисистка Элина Свитолина уступила в полуфинале одиночного женского разряда турнира из серии Большого шлема Wimbledon Маркете Вондроушовой из Чехии. Об этом сообщает сайт соревнований.

Матч украинки, занимающей 76-е место в мировом рейтинге, против 42-й ракетки мира из Чехии продолжался один час и 14 минут.

Итоговый счет – 6:3, 6:3.

Свитолина ранее была первой ракеткой Украины, пока после рождения дочери в октябре 2022 года не сделала паузу в выступлениях на высшем уровне. За карьеру Свитолина заработала $21,89 млн.

Контекст:

В 2023 году Wimbledon проходит с 3-го по 16 июля на травяном покрытии. Призовой фонд турнира – £44,7 млн ($57 млн).

Прошлогодней победительницей Wimbledon в одиночном разряде стала теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина. В 2023 году она уже выбыла из борьбы за новый титул.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: теннис, Элина Свитолина, Wimbledon, украинки, турнир
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