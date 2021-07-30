Полтавская "Ворскла" вылетела из Лиги конференций УЕФА, уступив первому же сопернику

После выездной ничьей 2:2 украинской команде нужно было выигрывать в Полтаве в ответной игре против финского КуПС.

Первый тайм завершился без забитых мячей, а в начале второго за семь минут было забито сразу три: Оливье Тилль (48 мин.) вывел "Ворсклу" вперед, Джордан Себбан (49 мин.) сравнял счет, а Александр Скляр (55 мин.) снова сделал его в пользу полтавской команды.

"Ворсклу" результат 2:1 устраивал, однако на третьей компенсированной минуте ХуПС забил (отличился Урхо Ниссиля) и перевел поединок в дополнительное время.

В начале первого экстра-тайма был удален Богдан Кушниренко, и "Ворскла" осталась вдесятером. На 111-й минуте матча игрок финского клуба Рангел точным ударом вывел КуПС в следующий круг отбора в Лиге конференций УЕФА – гостевые 3:2.

Статистика УЕФА свидетельствует, что за весь матч "Ворскла" нанесла по воротам соперника 12 ударов, как и ХуПС, но в створ ворот мяч летел реже – пять против восьми у финнов.

Главный тренер полтавской команды Юрий Максимов не пришел на послематчевую пресс-конференцию, сообщил в Facebook полтавский журналист Владислав Власенко.