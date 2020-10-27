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Российского биатлониста лишили побед на двух Олимпиадах

Спортивный арбитражный суд признал российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты за четыре года. В этот период спортсмен получил золотые награды Олимпиад в Ванкувере и Сочи.

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Устюгов завершил карьеру в апреле 2014 года
Устюгов завершил карьеру в апреле 2014 года
Фото: ЕРА

Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признал 35-летнего российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил в период с 2010-го по 2014 год. Об этом 27 октября проинформировал сайт Международного союза биатлонистов (IBU).

"CAS ADD установил максимальный срок дисквалификации – четыре года. Все соревновательные результаты, полученные Устюговым с января 2010 года до конца сезона 2013/2014, включая все результаты и медали, выигранные на Олимпийских играх 2010 года [в канадском Ванкувере] и Олимпийских играх 2014 года [в российском Сочи], будут аннулированы", – говорится в сообщении.

Решение Спортивного арбитражного суда может быть обжаловано в течение трех недель, отметили в IBU.

В комментарии ТАСС адвокат Устюгова Алексей Панич заявил, что решение CAS ADD является "смехотворным". Он объяснил, что оно было принято в том числе на основании исследования проб, взятых в 2017 году, хотя биатлонист на тот момент уже завершил карьеру.

На Олимпиадах в Ванкувере и в Сочи Устюгов получил по одной золотой медали. В апреле 2014 года россиянин завершил профессиональную карьеру.

В феврале 2020 года Международный союз биатлонистов признал Устюгова виновным в употреблении запрещенного препарата оксандролон и аннулировал результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона 2013–2014 годов.

Теги: Россия, биатлон, золото, Олимпиада, запрет, Сочи, допинг, карьера, спортсмены, дисквалификация, награда, Спортивный арбитражный суд
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